Trueno sorprendió a los fans que están acampando en Ferro para ver su show

Al verlo aparecer, los jóvenes se fueron acercando lentamente y lo saludaron con un beso en la mejilla, como para documentar que fuera cierto. “Gracias, recién nos vinieron a sacar las carpas”, le contó una de las chicas que se encontraban en la puerta del estadio.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la familiaridad con la que Mateo, nombre de pila del cantante, trató a los jóvenes allí reunidos. Los comentarios en las redes apuntaron a resaltar este aspecto que destaca su humildad: “Ese no es Trueno, es Mateo Palacios”; “Lo saludaban como si se conocieran hace años”; “la gente lo saluda re normal, yo lo llego a ver y me pongo a llorar, después lo abrazo y le pido foto y autógrafo”; “parecen amigos de toda la vida”; “si yo estuviera ahí, me desmayaría de felicidad”; fueron algunos de los mensajes que dejaron en el video viral.

Tras agotar entradas en ciudades clave de Estados Unidos como Los Ángeles, Nueva York y Miami, y conquistar escenarios de Latinoamérica con shows en Perú, Ecuador, Colombia y México, el artista regresa a su país para culminar su recorrido en Ferro el próximo 13 de diciembre.

Además de su tour, Trueno continúa lanzando música que conecta profundamente con su audiencia. Su reciente video musical "RAIN III", parte de su elogiado álbum, refuerza su posición como uno de los nombres más relevantes del género.

El artista oriundo del barrio de La Boca viene de ser uno los ganadores argentinos de los Latin Grammy 2024 que se celebraron en el Kaseya Center de Miami. El cantante fue reconocido por su hit “Tranky funky” en la categoría Mejor fusión/interpretación urbana.