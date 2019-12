De esta manera, Ulises Jaitt, el hermano de Natacha, no dejó lugar a dudas de las intenciones de Latorre para con Biesa, y aseguró que no solo la vio en un semáforo, sino que tenían diálogo fluido.

En su programa, El Show del Espectáculo, Ulises reprodujo una serie de audios que Latorre le habría mandado a la chica trans en medio de los rumores de separación de la chimentera Yanina Latorre.

“No mi amor, no te elimine. Cambie los últimos dos números de tu teléfono para que no me aparezca tu fotito en los números agendados, pero te tengo. Cuando quiero hablar con vos, los invierto y pongo tu número. No te hagas problema. No te elimino. ¿Estás loca?”, dice una voz muy parecida a la de Latorre en uno de los primeros audios.

En otro, se escucha la siguiente frase: “Hola, nena. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tuve un día agitado ayer. Con el tema del River - Boca tuve un día agitado. ¿Vos bien? ¿Qué contas?”

“¿Cómo va? Perdoname, me estoy cambiando para ir al aire. Qué lindo lo que me pusiste. La semana que viene vemos… o la otra. Esta semana ya no”, se puede escuchar en un tercer archivo.

Asimismo, Ulises entrevistó a Biesa, sobre el encuentro que tuvieron en la calle, en el que el comentarista la habría invitado “a un telo” luego de acecharla a bordo de su camioneta.

“Yo amaba a tu hermana (por Natacha Jaitt) y me acuerdo cuando ella decía todo lo de los juguetitos sexuales… muchos no le creían. Cuando me acerque al auto, él me quiso llevar a un hotel y me empezó a preguntar de una. Y no trabajo de prostituta viajo por el mundo y bailo en boliches”, reveló.

“Me empezó a preguntar sobre si era activa, cuánto media mi miembro y quería ir a toda costa al hotel. No sé qué onda. Ellos asimilan que sos ‘trava’ y que sos puta. Yo estaba borracha y me pareció divertido a ver que me decía. Obviamente no me subí al auto. Me sorprendió y me saque la duda de lo que decía tu hermana”, confesó.