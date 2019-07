Vacaciones de Invierno: cómo salir con los chicos... ¡y pasarla genial!

Sin embargo, recrear cada momento con los hijos e intercambiar intereses y deseos, puede ser el puntapié contra la queja y el inicio a favor del buen vínculo. Por más que el descanso resulte demasiado acotado y en caso de que un viaje de relax no esté a nuestro alcance, salir con los chicos representa una experiencia que entonces sí quedará guardada en la retina como una vivencia inolvidable.

Qué decir si esto sucede como testigos de un concierto, una obra de títeres, juegos espontáneos o un show musical. Ahí, la sonrisa renace contagiosa y la complicidad de los adultos con los hijos conlleva a un viaje que poco o nada tiene que ver con la rutina.

Un par de meses atrás, la directora del teatro Colón, compartía con Diario Popular su primera experiencia al visitarlo. “Me recuerdo niña y cuánta fantasías habré armado a partir de disfrutar del teatro y el ballet”, describió María Victoria Alcaraz.

“Aquello que se le comunica a un chico puede durar en su memoria toda la vida”, confirma Pablo Gorlero, director de Saltimbanquis. Pero eso no es todo, también quedan los olores y las ganas de recrear en casa, la experiencia de la salida. Casi como Bonnie en Toy Story 4 y su felicidad luego de construir a Forky su primer juguete. De los momentos compartidos, puede resurgir la creatividad, por qué no decirlo, también afectiva.

Como sea, evaluar los puntos de vista de los chicos, mostrar buena predisposición para comprender la inquietud de unos y otros (en caso de sumar al/los hijos, primos, amigos, sobrinos, etc) y no precipitarse frente a las quejas o fastidios (la resistencia por lo nuevo o lo desconocido no es exclusividad de los niños) deberían ser primeras reglas para lograr una jornada de lujo.

Salir con tiempo. Suponer que el paseo o el espectáculo se inicia con los protagonistas en el lugar, implica pecar de inocente. En tal caso recuerde quién es el adulto y organícese con sinceridad. No se puede correr con ni en contra de la corriente. Mostrarse calmo, además de transmitir confianza, puede ser contagioso y para bien.

Aprovechar la muy nutrida oferta de los diferentes espacios oficiales, facilitan también nuestra agenda si de pensar el bolsillo se trata. Por supuesto que resulta complejo vencer la tentación de los tanques taquilleros, pero también acota nuestra perspectiva quedando sujetos como meros espectadores. Además de la posterior acción mecánica de actuar como voraces consumidores, privilegiando la gula antes que el paladar. Se aconseja estar al tanto de las ofertas de los municipios de su ciudad. Así los chicos tienen la chance de conocer artistas y talentos más cercanos, la identificación por sus obras, puede ser una primera motivación para iniciarlos en sueños propios.

Para esto El CCK (Sarmiento 151, CABA) apostó al Espacio Infancia y varias salas del ex Palacio de Correos. Ronda de Risas propone encuentros participativos que utilizan el lenguaje musical para generar un vínculo con otras artes. Hasta el jueves 3 de agosto se realiza un ciclo especial de conciertos con Señales de agua, Triciclas, Hugo Figueras, Valor Vereda y Chipá Chipá, entre otros. Los talleres de percusión, ritmos, teatro y música ancestral estarán a cargo de Kiki Gaggino, Lucas Trosman, Mache Figini y Graciela Mendoza.

Mundos imaginarios ofrece actividades permanentes y rotativas: talleres de pintura en atriles, máscaras fantásticas, vinchas, estalactitas, ciudades imaginarias, murales, antifaces, títeres y sellos.

También existe el Rincón Bebé dedicado a los de 0 a 2 años, con rondas de canciones, mimos y juegos musicales por las tardes.

No faltan los rincones literarios, una propuesta visual, Luz, cámara, ¡acción!, sala de ensayo de coro y dos obras de Marisé Monteiro: y Canciones de la Plaza, ideal para los fans de los títeres.

Recoleta, para millenials Con el Imaginódromo como consigna, el museo dispuso 250 actividades a pura adrenalina. Durante las dos semanas de vacaciones niños y adolescentes van a poder asistir a talleres pensados para ampliar las fronteras de la imaginación: stop motion, animación, de creación de memes, circuitos electrónicos, ilusiones ópticas, ofertas difíciles de eludir además de escultura, teatro de sombras, collage, historietas y más. Las rimas improvisadas, el graffiti y los diferentes estilos de baile urbano también tomarán el edificio en un festival de hip-hop con competencias de freestyle, breaking, workshops y mucho más que convocará a fanáticos de la escena pero que también será una gran muestra de cultura emergente para visitantes ocasionales.

Shows de grupos adolescentes y jóvenes como La Otra Cara de la Nada, Lucía Tacchetti, Emilita Puey, Daiana Leonelli e Ine Maguire. El Espacio Clave, base operativa de Clave, la plataforma de contenidos adolescentes del Recoleta, estrenará una nueva intervención de cara a la tercera edición del Festival Clave.

Los amantes del hip hop hoy cuentan con una jornada a su medida e ininterrumpida de 11 a 22.

La música también es otra opción. El 24 Emilita Puey hará un recital en la Terraza a las 15 y al día siguiente Lucía Tacchetti, a la misma hora. En tanto, los chicos que quieran aprovechar el domingo 28 pueden ver a Rocco Posca a las 17:30, jornada destacada como cultura rap y que incluye un torneo de freestyle organizado por Juancin. de 15 a 19.30, en el Espacio Cultura Hip Hop (Junín 1930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Como siempre, no hay que olvidarse de salir con cierta anticipación y, ante cualquier duda, consultar las páginas oficiales.

Otra cara del Colón y una usina mágica

Desde hoy y hasta el 4 de agosto, los chicos de 4 a 12 años podrán involucrarse con Seres de Mundos Fantásticos. No será Stranger Things pero la sala del Centro de Experimentación del Teatro Colón, propone un laboratorio artístico para vivir la experiencia de crear, producir y explorar los oficios de Producción de la ópera y el ballet. Jugar, diseñar los vestuarios o conocer las escenografías y objetos de los mágicos personajes inspirados en los cuentos y el mundo lírico resulta una opción para no perderse. Funciones diarias a las 10, 12, 14 y 16.

Hay espacio para los amantes de la narración en el Salón Dorado. Allí, Adela Basch, Graciela Repún, Laura Wittner y Martín Sancia Kawamichi contarán sus cuentos con intervenciones de músicos y bailarines que interactuarán con los relatos. Del 23 al 26 y del martes 30 al viernes 2 de agosto con dos funciones diarias a las 14:30 y 16.

Concierto Dibujado es otra oferta del primer Coliseo, dirigida a chicos de 2 y 5 años. El Carnaval de los animales, Pedro y el Lobo, entre otras serán la atmósfera sonora para esta invitación lúdica.

El movimiento, la música y el dibujo invitan a los más chicos a explorar un lenguaje sensorial expresivo, disparador del juego y la creatividad en el Teatro Colón. El 30 y 31 de julio y el Jueves 1 y Viernes 2 de agosto a las 11:30. Teodoro y el robot sin nombre está dirigido para chicos mayores de 6 años con espíritu curioso. La obra musical, escrita y dirigida por Gonzalo Demaría, con música de Wolfgang Amadeus Mozart, ofrece acertijos relacionados con la ópera, junto a un robot descubre la música y los sentimientos. Sábado 3 y domingo 4 de agosto con dos funciones diarias a las 11:30 y las 14:00.

Una usina incansable

Desde hoy y hasta el 4 de agosto, el edificio de Caffarena 1, donde se erige la Usina del Arte desplegará distintas actividades, pensadas en tres grupos para niños hasta tres años, de cuatro a siete años y de ocho a 12. Las entradas de Iupiiiii y de los espectáculos son gratuitas y se reservan a través de la página web oficial, desde el lunes anterior al día de la función.

El espacio contará con juegos de encastre, animales interactivos, una pirámide luminosa con sonido y texturas, un tobogán en forma de arco iris y pelotas flotantes, y facilidades como estacionamiento para cochecitos, biblioteca para bebés, lactario, baños especiales y cambiadores completan la propuestas. También habrá actividades para los más grandes en la Pista Urbana, donde se concentrarán las propuestas de hip hop, trap, slackline, break dance y street art; el Club, con canchas de fútbol, básquet, fútbol tenis, exhibiciones, partidos, mesas de ping pong y metegoles; y la Zona Comic, con charlas de youtubers y los talleres de historieta, stop motion y animación. Niños de entre cuatro y siete años podrán desarrollar su creatividad en el Atelier, un espacio para jugar y aprender todas las técnicas que usan los artistas: dibujo sobre ventanales, pintura en caballete, papel maché, grabado y serigrafía, entre otros talleres.

Para los que tienen entre ocho y 12 años se diseñó una Zona Tech, donde podrán compartir, divertirse y descubrir un espacio de consolas y PC Gamer, una estación de Estilo y experimentos para divertirse con la ciencia. Los shows musicales y teatrales para los chicos y chicas de entre cuatro y 12 años se presentarán en cinco funciones diarias y gratuitas y contarán con los más reconocidos grupos como Mariana Baggio, Dúo Karma, Koufekin, Cuatro Vientos, Melocotón Pajarito y Capitán Sanata, entre otros. Algunas obras de teatro como QuéBochinche, Panambí, Parlanchinas, Romeo y Julieta, una historia inconclusa, Lo que esconden los libros y Filomena Clementina, asimétrica e imperfecta tendrán intérpretes de Lengua de Señas Argentina e incluirán recorridos previos para niñas y niños con discapacidad visual en los que podrán realizar un reconocimiento táctil de la escenografía previo a la función.

“Hacer espectáculos para niños es una gran responsabilidad”

”Los que hacemos espectáculos para niños tenemos una gran responsabilidad. Aquello que se le comunica a un chico puede durar en su memoria toda la vida. Los adultos nos podemos olvidar la película o la obra que vimos ayer a los pocos días. Pero si un niño se siente atraído por un espectáculo, un personaje, o una canción, eso puede durar para siempre. Entonces me parece fundamental transmitir un mensaje nutritivo, además de divertir”, sostiene Pablo Gorlero, creador de la multipremiada Saltimbanquis. “No me gustan los entretenedores porque sí. Se puede entretener con contenido. Si Saltimbaquis perdura desde hace cuatro años es porque no hay muchas obras para niños que hablen del valor de la libertad, de la solidaridad, de la cooperación, del respeto por el diferente. Eso hace que los adultos queden fascinados con la propuesta y los chicos también.

Siempre tengo en cuenta que la salida al teatro sea un momento de complicidad. Es emocionante ver cómo el niño percibe la emoción del adulto y éste disfruta de la emoción y la alegría del chico”.

“Donde puedan reírse juntos, sorprenderse y conocerse mejor”

Este año tuve la oportunidad de dar clases de Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales a los sextos. Les leo, les cuento, escuchan, miran y cuentan sus versiones...hay que seguir creando espacios para que cada vez sean más quienes tomen la palabra. Los viernes hacemos actividades plásticas. Les mostré unos libros de Anthony Browne para que se inspiren... Browne vino a Korn de la mano de Bodoc y Schujer, dibujaron y escribieron.

Un viernes les enseñé a hacer una marioneta de papel: son hojas de diario plegadas, pegadas con cinta de papel y atadas a un palito con hilo o lana. Preguntaron si podían pintarlas o hacerles ropa. Les dije que hagan su personaje como más les guste y le inventen una historia. Bailarinas, raperos, galanes, futbolistas, guerreros, personajes de animé con mascota y todo. Participaron hermanos, madres, padres. Las marionetas andaban caminando por el patio. Ahora estamos viendo el cuento extraño. Vamos a hacer teatro de sombras. La familia tiene que participar. Con una caja, una telita y una linterna (un celular , una vela) la magia puede estar en cualquier casa.

Uno de mis sextos es tan loco que me hacen llorar de la risa. Les digo : ¡tenemos que escribir el día de hoy! ¡Son números de payasos!

La disyuntiva es ésta: ¿a dónde van a ir ellos, que les falta hasta tierra en su terreno para que no se les llene de agua cuando llueve? Mi amiga Fer, siempre atenta, me pasa direcciones dónde va a estar con su Circo Mambo gratis no tan lejos para que los invite. Yo digo: títeres, música en vivo, circo, museos, observatorios y talleres donde puedan participar a la par de su familia. Donde puedan reírse y sorprenderse juntos. Y conocerse. Qué miedo me da esta sociedad donde los integrantes de una misma familia no se conocen.

Yo no sé si a mis alumnos los van a llevar a ver algún espectáculo que no sea el cine..No sé. Pero tienen que querer experimentar. ¿A dónde ir como familia? A cualquier lado pero con el ánimo de mirar, sorprenderse y participar. Lo que los chicos quieren y quisieron siempre está escrito en ‘Marcha de Osías’ de María Elena Walsh: ‘Quiero tiempo, pero tiempo no apurado/ tiempo de jugar/ que es el mejor’.

250 actividades gratuitas en el Imaginódromo de Recoleta: obras de teatro de títeres para chicos y adultos, talleres, recitales, festival de hip hop, películas y ferias. Para todos los gustos.

Para salir con tiempo

Es clave no precipitar la chance de compartir el momento sin fisuras. Correr o no organizarse puede terminar desencantando a todos. La organización contagia y da confianza.

Del clásico a la magia de buenas historias

Por supuesto que hay opciones comerciales pero accesibles donde lo importante es privilegiar la interacción del artista con los pequeños y, por supuesto, los contenidos de las obras. El auditorio Cendas (Bulnes 1350, Palermo) propone el Festival de los sentidos con sentido, con diez espectáculos que van más allá del período estival.Teatro, magia, circo, títeres, comedia musical multimedia, proyecciones y experiencias lúdicas se distinguen en sus dos sales. Un Golem en Buenos Aires, Tito y Coloso en La Casa embrujada, Un mágico Deseo, Cuentos al Derecho, Una Historia de películas y Galaxircus, son las obras destacadas para los chiquitos.

Quienes amen los clásicos o quieran acompañar a la imaginación de sus hijos con las historias que los conmovieron pueden recurrir al clásico de los hermanos Grimm. Desde el 22 al 27 de julio en el Auditorio Losada (Corrientes 1551, CABA) a las 17 y por cuarta temporada se presenta Hansel y Gretel. Sí, los chicos que desobedecen a sus padres y terminan perdidos hasta caer en las garras de la terrible bruja Caramell, bien puede ser una buena excusa para discutir en familia las formas de relacionarse...y cómo sobrevivir a la tentación de un buen chocolate.

De cómo sentirse Mozart a tocar en la 9 de julio

La Plaza Vaticano del Colón servirá de cita obligada y gratuita. El sábado 27 de julio a las 15, ochenta músicos, actores y bailarines, bajo la dirección del maestro Enrique Arturo Diemecke, compartirán un concierto para que disfrute toda la familia. Lo mismo sucederá el 28 de julio a las 11 donde se presentará el programa Los jóvenes vientos de Mozart. El sábado 3 de agosto a las 11 y un día después se podrán escuchar obras de Carlos Chávez, Jan Koetsier y Henri Tomasi. La misma experiencia pero en el Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348) se desarrollará el 2 de agosto a las 20.

“Una oportunidad para reencontrarse con los chicos”

El receso invernal sirve para que los niños puedan desconectarse, descansar, potenciar su memoria y su atención. También permite que puedan arrancar con mayor motivación el siguiente semestre del año. El reto surge cuando se entrelazan las necesidades de los niños, querer aprovechar los días al máximo, pasar tiempo en familia y las obligaciones laborales de los padres. Aparecen así agendas llenas de actividades y compromisos que generan muchos gastos y más agotamiento. Es importante buscar un equilibrio entre descansar, hacer actividades programadas, jugar, compartir con amigos y familiares.

Se sugiere pensar las salidas en relación al perfil y a las características de cada niño para que sirvan como potenciadoras de sus habilidades. Actividades artísticas como los talleres, visitas a museos o lugares históricos, permiten que los niños generen nuevos intereses, estimulan el aprendizaje, y la exploración del medio que lo rodea. Las actividades escénicas como el canto, el baile o disfrutar de una obra de teatro estimulan la atención, el desarrollo emocional y afectivo, la capacidad de concentración, de escucha y funcionan como controlares del nivel de ansiedad.

Las actividades físicas y los deportes son buenas alternativas.

Generan bienestar, aumentan la autoestima, brindan mayor conexión con el propio cuerpo y les dan la posibilidad de entablar nuevos vínculos. Son muchos los beneficios desde el punto de vista individual y grupal; y a la vez favorecen su salud integral. El juego compartido no sólo funciona como actividad recreativa sino que brinda un aprendizaje mutuo. Por un lado, los niños podrán aprender nuevos valores, a reconocer como se sienten los demás y la influencia de sus actos en los otros, a ejercer su creatividad, a estimular su imaginación, pero sobre todo aumentará su felicidad. Por otro lado, los padres también aprenderán a reconocer los sentimientos de sus hijos, sus gustos y a mejorar la comunicación con ellos. Lo importante es que el tiempo que se pase con los chicos sea de calidad y que se le puedan proponer alternativas que les permitan ocupar el tiempo libre de diversas formas. Las vacaciones son una buena oportunidad para reencontrarse con los niños, jugar con ellos, romper la rutina y recargar energía.