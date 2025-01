Valentina Cervantes y Enzo Fernández, otra vez juntos: cómo fue la reconciliación

Con dos hijos en común (Olivia y Benjamín), la pareja parece haberse dado una segunda oportunidad. Valentina y Enzo fueron vistos de la mano en un centro comercial de Londres. Según se supo, la modelo confirmó el regreso de la relación.

Sin embargo, esta reconciliación viene con un cambio importante: Valentina no se mudará a Europa con el futbolista del Chelsea. Al parecer, ella decidió priorizar su carrera profesional en la Argentina, donde recibió múltiples ofertas de trabajo tras la separación. Esta decisión marca un punto de inflexión, ya que durante la relación con el volante del seleccionado, ella lo acompañó en cada etapa de su carrera.

Ahora, parece que la modelo quiere enfocarse en su faceta artística y en las propuestas laborales que se le presentaron en el país. La influencer expresó su intención de hacer cosas por ella misma, y no por su pareja, como había hecho hasta ese momento.

La noticia de la reconciliación generó diversas reacciones entre los seguidores de la pareja. Si bien algunos apoyan la decisión por el bienestar de sus hijos, también recibieron fuertes críticas que apuntaban contra la modelo por “no hacerse respetar como mujer”.

La separación inicial se produjo en octubre, cuando el futbolista manifestó su necesidad de vivir la soltería y, según su explicación, era una etapa que no había experimentado debido a su temprana paternidad. Cervantes describió la decisión de Enzo como inesperada, pero aceptó su necesidad de disfrutar la soltería.

“Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro”, expresó en aquel momento desde sus redes sociales. “Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo, porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos”, continuó.

“Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”, sentenció la influencer, junto al emoji de un corazón blanco y otro de dos manitos juntas.

Durante la separación, ambos mantuvieron una buena relación por el bienestar de sus hijos, aunque surgieron rumores de un posible romance entre Fernández y la cantante Nicki Nicole. Sin embargo, Cervantes negó estas versiones, y afirmó que confía en la palabra de su entonces expareja.