"Solo puedo afirmar que el señor Domingo siempre fue un caballero conmigo, un gran compañero y un generoso artista, de los que no abundan, y con el que tuve el privilegio de compartir escenario", afirmó San Basilio, quien grabó el álbum Por fin juntos con el tenor.

La artista lamenta "enormemente los comentarios que se están vertiendo en prensa sobre el señor Plácido Domingo", según un comunicado publicado por la agencia EFE.

"No me imagino que Placido Domingo obligara a nadie a tener relaciones sexuales", sostuvo por su parte la cantante de ópera Ainhoa Arteta, amiga del tenor y de su esposa durante 30 años.

"Me ofende porque pone en duda la calidad de algunos artistas. Plácido es un hombre entrañable que quiere mucho a la gente, no doy crédito. A mi me ha ayudado muchísimo en mi carrera sin pedirme nada a cambio. Es un caballero y creo que es la persona más respetuosa que he conocido en mi vida", señaló en declaraciones a un programa del canal Telecinco.

"No tengo ni idea de si habrá flirteado y ligado. Esas cosas se hacían también antes y se siguen haciendo ahora, pero sé que no es un acosador, pondría la mano en el fuego", insistió.

Otra de las voces femeninas que defendió a la estrella española fue la soprano Pilar Jurado, presidenta de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), quien describió a Domingo como "un perfecto caballero".

Según Jurado, el tenor lleva "muchísimos años luchando contra la violencia de género", porque cree que las mujeres "merecen ir por la vida sin tener que ir mirando hacia atrás, que es una situación que se ha agravado en los últimos años", según declaraciones publicadas por la prensa española.

También la soprano argentina Virginia Tola, que compartió escenario durante más de 20 años con Plácido Domingo, defendió al tenor español tras las denuncias públicas de nueve mujeres que aseguran haber sido acosadas sexualmente por el artista.

La cantante santafecina, nacida en Santo Tomé publicó en su cuenta oficial de Instagram un collage con seis fotos que datan de distintos años en las que se ve en el escenario junto a la figura del mundo de la ópera, acompañada por un posteo en el que considera las denuncias como "una situación injusta y desagradable".

En la publicación que acompaña la fotografía, la cantante expresa su "máximo apoyo al señor Plácido Domingo" y continúa: "He tenido el honor y el orgullo de compartir escenarios con este ser extraordinario durante más de 20 años y sólo puedo expresar palabras de agradecimiento, admiración y respeto".

Las denunciantes contaron que Domingo, director de la Ópera de Los Ángeles, Estados Unidos, y considerado uno de los mejores cantantes de ópera de todos los tiempos, las presionó en los inicios de sus carreras para que entablasen relaciones sexuales ofreciéndoles trabajos y, a veces, castigándolas profesionalmente cuando rechazaban sus proposiciones.

Frente al escándalo, la superestrella de la ópera de 78 años afirmó en un comunicado que "las acusaciones de estos individuos no identificados que datan de hasta 30 años son profundamente preocupantes y, como se presenta, inexactas".

En respuesta, Tola en su publicación consideró "indignante tener que escribir un mensaje para acreditar el honor y la nobleza de un ser humano con altísimos valores morales y éticos, que durante toda su vida ha sido un gran ejemplo en todas sus facetas".

"Es demasiado fácil calumniar a una persona sin probar ningún hecho", concluyó la publicación.