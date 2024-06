Volvieron a instalar el busto de Mirtha Legrand: cuál fue el pedido de la diva

Ahora y, luego de varias reformas, la estatua de Mirtha se estableció de nuevo en ese mismo sitio. Sin embargo, a la presentadora sigue sin gustarle. Este sábado, en su programa "La Noche de Mirtha", no pudo evitar hablar de la reinstalación de su busto y comenzó diciendo "que le daba vergüenza".

“Me da vergüenza decirlo. Se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Cañás”, comentó, entre risas. “Es feo y a mí no me gusta”, aseguró.

“Es feo. No quiero que esté en mi pueblo. No quiero, no quiero”, lanzó, mientras hacía las observaciones acerca de por qué no estaba contenta con cómo había quedado su imagen para la posteridad. “El bronce... Yo todo lo que he visto, no tienen dientes”, comentó, tentada de risa. “No tiene que tener dientes porque te salen mal los dientes”, puntualizó.

Sus invitados, incluyendo a Susana Roccasalvo y Mauricio Dayub, la apoyaron y se ofrecieron a ayudarla a quitar el busto. “Yo vi los dos y no sé cuál era el primero. Así que si mejoraron el segundo...”, comentó Edgardo Alfano, muy crítico sobre los cambios que realizaron en la obra.

“Me lo mandó el intendente de Villa Cañás, que es muy amable. Me lo mandó fotografiado y bueno, no me gusta. No me gusta que mi pueblo lo tenga. ¡Yo no soy así, yo no soy esa!”, aseveró, casi como en un paso de humor, divertida.

En ese momento Susana Roccasalvo mencionó que podrían poner en sus pagos “una buena foto tuya”. “Hicieron un cuadro mío pintado, con pintura, con los colores. Está en la estación de ómnibus, que es donde entra y sale la gente. Ese es lindo y me lo mandó el intendente. Pero este el busto... Yo pienso que me voy a morir y lo van a dejar ahí”, lanzó.

“El autor no es de Villa Cañás, es de una ciudad que se llama Casilda, que está cerca de ahí. Eso me lo contó el intendente. Yo no lo conozco. Nunca nos vimos con el autor, no lo conozco”, mencionó la conductora. “Se me ocurre que el bronce no debe ser muy fácil de trabajar, el metal. Entonces, me hizo una boca que parecería que no soy yo. Me veo y digo ‘¿yo soy esa?”, insistió.

Villa Cañás, la ciudad en la que nació la diva en 1927, cumplió 121 años en 2023. Para celebrarlo, el municipio inauguró dos estatuas en homenaje a ella, obras del artista Daniel Melero, oriundo de la ciudad cordobesa de Laboulaye.

Tras la polémica que se generó en aquel momento en torno a su estatua, Mirtha Legrand aseguró que dialogó con el intendente de Villa Cañás y, tras esa conversación, la escultura fue retirada del lugar en el que estaba exhibida. "La sacaron", sostuvo en una conferencia de prensa, y sorprendió a todos.

“Les cuento: hablé con el intendente, que se llama Norberto Gizzi, que es encantador. Porque esto es con motivo de los 121 años de la fundación de Villa Cañás. Estamos mi hermano y yo y no la pusieron a Goldy, lamentablemente, mi hermana", reveló.

Y agregó: "Entonces le dije: 'Mire, Norberto, la estatua no es buena, ni los dientes son míos’. Entonces me dijo: ‘Bueno Mirtha, la vamos a sacar’. Pero yo le dije: ‘Mire, no la saque, hágala arreglar porque es de un escultor de Laboulaye, de Córdoba, que no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta con la foto porque yo no me reconocí'”.

Un año después, con motivo de un nuevo aniversario de la ciudad, la estatua fue reinstalada, luego de sufrir algunas modificaciones. Al respecto, Norberto Gizzi explicó: “Era algo que pedía la gente. No sólo los habitantes de Cañás querían que la estatua volviera a colocarse; también los visitantes, muchos de los cuales vinieron especialmente en el último año y se encontraron con que ya no estaba”.