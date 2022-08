Wanda Nara asume que está en crisis con Mauro Icardi

En una nota con Alejandro Guatti para "Intrusos" (América TV), Wanda Nara respondió con evasivas cuando le preguntó por el actual estado de su relación con el jugador del PSG.

"¿Estás sola? ¿Te separaste? Se habló mucho de eso", le preguntó el periodista, a lo que la empresaria respondió: "Prefiero no hablar de eso. Todo bien".

IMG-20220803-WA0024.jpg Fuerte crisis entre Mauro Icardi y Wanda Nara. ¿Cerca del final?

Ante la insistencia del cronista, la empresaria respondió un tanto incómoda: "A vos no te puedo mentir. Por eso, mejor no digo nada", y sin aclarar demasiado agregó: "Sabemos muy bien la situación... pero es algo íntimo".

Los rumores de una nueva crisis aumentaron con la acción que realizó Icardi en su cuenta de Instagram. Según descubrió la influencer Juariu, el futbolista borró o archivó la ultima foto que había compartido con Wanda Nara, en una pose muy sensual mientras ella lo abrazaba de atrás, y también cambio la imagen de perfil -en la que también estaba con su esposa- y colocó una de él de niño.

Sin título.jpg La fotografía de mauro Icardi hizo desaparecer de su Instagram y el cambio en la imagen del perfil

La denuncia de Candela

La periodista Marcela Tauro reveló en Intrusos (América TV) que recibió un audio de la señora Carmela que le contó que hace dos años y medio que Wanda no le paga.

"Le pido la plata y me dice: "Sí, mañana te traigo la plata". Se va para Francia y no me la trae", y aseguró que la dejó olvidada en la casa de campo de Milán, sin sueldo y sin documentación para regresar a la Argentina.

Por ese motivo, durante la entrevista con Wanda Nara, Guatti le consultó por la denuncia y la esposa de Icardi negó todo, incluso afirmó desconocer a esa empleada y aseguró que ya nada le sorprende.

"Lamentablemente a veces el conflicto genera mucha explosión. Después las aclaraciones, no. Pero bueno, como en su momento con el famoso video mío... después se esclareció todo y no vi ni una nota. Pero el video, me hizo famosa", señaló para dar por terminado el tema.

Los trabajos de Wanda en Argentina

Ángel de Brito detalló en su programa LAM (América TV) que Wanda llegaba al país con varios trabajos en carpeta, además de inaugurar su local en un shopping de Avellaneda, firmó una serie de acuerdos con acuerdo con Telefe y Paramount para hacer una serie documental, ser jurado del reality "¿Quién es la máscara?", grabar algunos especiales en Buenos Aires.

"Lo van a anunciar en breve. No es nada fijo. Es un pack, que incluye la cobertura del Mundial con Marley", contó el periodista de espectáculos.