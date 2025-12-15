Espectáculos |

Wanda Nara declaró como testigo en la causa contra su exabogado

La conductora se presentó en una fiscalía del conurbano bonaerense para declarar en una investigación que tiene detenido a su ex abogado. Qué se investiga y cuál es su rol en el expediente.

La conductora y empresaria Wanda Nara declaró este lunes como testigo en una causa judicial que investiga presuntas estafas cometidas por su ex abogado Nicolás Payarola, quien se encuentra detenido. La presentación se realizó en la fiscalía de Benavídez, en el norte del conurbano bonaerense.

Wanda Nara al ingresar a la fiscalía de Benavídez.

Wanda Nara al ingresar a la fiscalía de Benavídez.

Wanda Nara fue citada en calidad de testigo, una figura que no implica acusación ni imputación. Su testimonio forma parte de una investigación más amplia que busca determinar responsabilidades penales por maniobras económicas que habrían perjudicado a distintos damnificados, entre ellos el futbolista Gonzalo Montiel.

Antes de ingresar al edificio judicial, la mediática habló brevemente con la prensa y aseguró que no siente temor frente al proceso. Luego brindó declaración durante aproximadamente dos horas ante el fiscal Cosme Iribarren, a cargo del expediente.

La causa

La investigación judicial se centra en presuntas estafas vinculadas al ejercicio profesional de Payarola como abogado. Según consta en la causa, se analizan operaciones financieras, acuerdos contractuales y el manejo de fondos que habrían generado perjuicios económicos a varios clientes.

La detención del abogado se dispuso mientras avanza la recolección de pruebas, que incluye documentación, movimientos de dinero y testimonios de personas que mantuvieron relación profesional con el acusado.

La empresaria y conductora declaró como testigo en una causa en etapa de investigación.

La empresaria y conductora declaró como testigo en una causa en etapa de investigación.

La fiscalía continuará con nuevas medidas en los próximos días. La causa sigue en etapa de investigación, a la espera de definiciones sobre las imputaciones y los pasos procesales contra el abogado detenido.

