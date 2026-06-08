Wanda Nara puso en venta su mansión en Lago di Como

El periodista Gonzalo Sorbo consultó a su colega sobre el estado general de la casa “Estaba medio abandonada esta casa, ¿no?” preguntó, algo que Santiago Sposato confirmó, recordando el testimonio de Carmen, la exempleada que -tiempo atrás- denunció a la conductora de Telefe.

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“El jardinero recibía la mensualidad y era el encargado de ir a comprar para el súper” recordó Sorbo, a lo que la periodista Karina Iavícoli agregó “Después de Carmen había otra señora, una empleada doméstica que iba a limpiarle y que Wanda, estando ahí, le dijo "Sí, sí, yo después te lo pago". Se fue de viaje y tampoco le pagó a esa empleada” dejando en evidencia que situación laboral de las empleadas domésticas de Wanda Nara no había mejorado con los años.

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La residencia de Lago di Como -zona de celebridades y empresarios internacionales- tiene ocho dormitorios, cuatro baños y una cochera para tres autos. “Son de las casas más caras en Italia” destacó Gonzalo Sorbo.

En los últimos meses, Wanda Nara compartió -a través de su cuenta de Instagram- imágenes del interior de la residencia, mostrando ventanales amplios, decoración clásica, salas con mesas de poker y pool y un gran luminoso living, elegantemente decorado.

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La puesta en venta de la mansión italiana implicaría un cambio de estrategia de inversión de la mediática, que ya posee varias propiedades en nuestro país. “La cifra llamó la atención por tratarse de una operación con deudas fiscales pendientes” destacó Santiago Sposato en su análisis del valor solicitado por la propiedad.