Yanina Latorre: "Mi vida fue un infierno con mi papa alcohólico"

ADEMÁS:

"Mi vida fue un infierno con mi papá alcohólico. Mi papá tenía doble personalidad. De día era exitoso, ganaba mucho dinero, era divino. Pero a la noche tomaba, se tomaba una botella de whisky por noche. ¡Llegó a tomarse los frascos de perfume!", comenzó diciendo en el ciclo de eltrece.

Luego, destacó el rol de su madre, Dora. "Mi mamá es lo más, con muy pocas herramientas porque no terminó el colegio, me sacó adelante. Soy lo que soy gracias a ella. Cuando Diego (Latorre) me metió los cuernos me dolió más por ella que por mí porque yo quería darle a ella una hija perfecta. Necesito que mi mamá sea feliz", concluyó.