Yuyito González habló sobre su separación de Javier Milei: qué dijo

'Yuyito' contó que, tras un tiempo distanciados, retomaron el contacto: “Ahora tenemos un vínculo esporádico, pero no es que hablamos todos los días ni mucho menos”. La conductora enfatizó que para ella lo más importante era recuperar la paz y no tener “rencores pendientes”, algo que finalmente lograron.

yuyitoconmilei.jpg La relación entre Javier Milei y Yuyito González duró menos de un año.

Cuál fue el motivo de la ruptura entre Milei y Yuyito González

Ante la pregunta de Mirtha Legrand, la actriz desmintió que la separación haya sido por falta de amor o por la aparición de terceros en discordia, descartando los rumores que en su momento involucraron a la humorista Fátima Flórez, que antes había estado en una relación sentimental con el Presidente.

“Fueron más que nada cuestiones de pareja. No tenemos personalidades fáciles, ni Javier ni yo. Ninguno de los dos. Esta es mi lectura, perdón Javi. No tenemos una gran experiencia en este tema del ir y venir de pareja, entonces cuando pasó algo que a mi no me cerró, reaccioné. Soy brava Mirtha”, admitió.

“Soy una mujer muy tranquila, pero tengo muchas convicciones respecto a las cosas que quiero para mí. Y si veo que de alguna manera pasa algo que sale de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad”.

Embed

“No fue falta de amor -continuó-. Fue una discusión que la manejamos de una forma… Tampoco es fácil la vida de un Presidente, no es como ir y pelearte con tu novio de cualquier otra profesión".

“Por mi parte tengo el sentimiento anestesiado. Cuando se dio vuelta la página empecé a tomar otra actitud que es más saludable para mí y que tiene que ver con aceptar las cosas como son. Yo soy una mujer de fe, así que creo que Dios me pone y me saca de lugares. Pero me dejó muy tranquila la relación porque estoy completamente convencida de que fui una muy buena influencia para él”, remarcó 'Yuyito'. Y añadió: “Fueron tiempos en los que yo lo escuché, lo mimé, lo entendí”.

El Presidente y la exvedette comenzaron a salir en agosto de 2024 y la relación terminó en abril de 2025, por lo que duró menos de un año.