A 100 días de la final, Cuti Romero habló de las especulaciones sobre la caída con España

El capitán de la Selección Argentina respondió que "no entramos en esas boludeces" sobre la consulta de las teorías conspirativas que surgieron de la derrota en la final del Mundial 2026.
A 100 días de la final del Mundial 2026, Cristian "Cuti" Romero habló de las especulaciones sobre la derrota con España que se volvieron viral en las redes sociales a partir de la aparición de ciertos videos del equipo previo a salir del campo de juego en donde se los veía cabizbajos y con un diálogo curioso como si hubiera pasado algo en el vestuario.
"En la final no pasó nada. Las redes sociales hacen que uno suba una boludez y se haga viral. España hizo bien las cosas, nosotros llegamos con lo justo, no sé si decirle milagro pero nos costó desde lo físico todo el Mundial. Varios llegamos con lo justo, como yo”, expresó en diálogo con los Edul.
En cuanto a los futbolistas lesionados, Romero los enumeró: "Durante el torneo tuvimos lesiones: tuvimos a Lea (Paredes) con una fisura en la costilla que nadie lo habla... Yo, que después de Inglaterra no pude entrenar porque tenía lo del tendón; Licha (Martínez), lo mismo; Moli (Nahuel Molina) también; Tagliafico, con lo justo; el Dibu con un dedo roto... Dimos hasta lo último que teníamos".
Además, añadió otros factores que pudieron haber impactado negativamente en el equipo: "Todas las condiciones nos jugaban un poco en contra. Un día menos de descanso, jugar a a las dos de la tarde con el calor que hacía... Obviamente que para los dos fue igual. España hizo un gran partido, mereció salir campeón. Ahora, hay que volver a empezar y tratar de volver a competir de esa manera".
Ante la consulta por las teorías que recorrieron las redes sociales, Cuti fue contundente: "No me enoja lo que se dice. Mientras yo esté tranquilo con mi forma de ser, con que haya dado todo hasta el último minuto, eso me deja tranquilo". Y agregó: "Lo que la gente diga o cualquier conocido que quiera generar contenido salga a hablar mal de los jugadores... no entramos en esas boludeces. Los últimos seis o siete años que tuve la suerte de compartir con esta Selección, siempre dimos lo máximo".
Cuti Romero habló de la lesión con la que llegó al Mundial 2026: "Primero le agradecí a Scaloni por haberme llevado porque, a lo mejor, si hubiera sido otro técnico me hubiese descartado desde el principio. Él confió en mí. Cuando tuve lo de la rodilla, que salí llorando, lo primero que se me cruzó es que me quedaba a afuera del Mundial".
Y agregó: "Pensé que había sido mucho más grave. A los dos días, cuando me hice el estudio, salió que era el ligamento colateral medio y dentro de todo llegaba a unos octavos o cuartos de final. Hablé con Walter (Samuel) y me dijo que esté tranquilo y Scaloni me escribió y me dijo que parara y que hiciera lo que tenga que hacer para llegar".
"Me dio bronca entrar a jugar condicionado. Uno siempre quiere estar, no podés decir que no a una final. Salvo que haya sentido que le iba a hacer mal al equipo porque directamente no podía parar a nadie, ahí sí levantaba la mano y daba un paso al costado para que juegue un compañero que pueda rendir mejor. Yo me sentía para jugar y por eso quise", cerró.
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