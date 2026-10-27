A 100 días de la final, Cuti Romero habló de las especulaciones sobre la caída con España

Ante la consulta por las teorías que recorrieron las redes sociales, Cuti fue contundente: "No me enoja lo que se dice. Mientras yo esté tranquilo con mi forma de ser, con que haya dado todo hasta el último minuto, eso me deja tranquilo". Y agregó: "Lo que la gente diga o cualquier conocido que quiera generar contenido salga a hablar mal de los jugadores... no entramos en esas boludeces. Los últimos seis o siete años que tuve la suerte de compartir con esta Selección, siempre dimos lo máximo".

CUTI ROMERO Y LA LESIÓN CON LA QUE LLEGÓ AL MUNDIAL

Cuti Romero habló de la lesión con la que llegó al Mundial 2026: "Primero le agradecí a Scaloni por haberme llevado porque, a lo mejor, si hubiera sido otro técnico me hubiese descartado desde el principio. Él confió en mí. Cuando tuve lo de la rodilla, que salí llorando, lo primero que se me cruzó es que me quedaba a afuera del Mundial".

Y agregó: "Pensé que había sido mucho más grave. A los dos días, cuando me hice el estudio, salió que era el ligamento colateral medio y dentro de todo llegaba a unos octavos o cuartos de final. Hablé con Walter (Samuel) y me dijo que esté tranquilo y Scaloni me escribió y me dijo que parara y que hiciera lo que tenga que hacer para llegar".

"Me dio bronca entrar a jugar condicionado. Uno siempre quiere estar, no podés decir que no a una final. Salvo que haya sentido que le iba a hacer mal al equipo porque directamente no podía parar a nadie, ahí sí levantaba la mano y daba un paso al costado para que juegue un compañero que pueda rendir mejor. Yo me sentía para jugar y por eso quise", cerró.