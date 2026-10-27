Las frases de Riquelme sobre el Superclásico que se viene en La Bombonera

Por último, el mandatario del conjunto azul y oro analizó el presente del fútbol local y criticó la presión que hay por ganar de parte de las tribunas: “El fútbol argentino se vive con una presión diferente al resto; no es menor, a veces no se dan cuenta. Cualquier clásico del futbol argentino, el que pierde... Si no se ganan dos o tres partidos, ahora se puso de moda esta canción de “movete”; yo no veo que cuando cantan eso el equipo haga 100 toques y cuatro goles. Es lo que pienso yo. Siento que eso traslada mucho más nervios, presión".