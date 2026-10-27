Las frases de Riquelme sobre el Superclásico que se viene en La Bombonera

El presidente de Boca palpitó el derby con River de este domingo y criticó a Leonardo Ponzio después de sus dichos: "No me parece bien salir en la tele a hablar mal de un árbitro".
Juan Román Riquelme habló en la previa del Superclásico que Boca y River disputarán este domingo desde las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El presidente xeneize se refirió al duelo más esperado del fútbol argentino y recordó los antecedentes recientes entre ambos equipos.
"En los últimos dos clásicos Boca fue muy superior a River", sacó chapa el dirigente, en referencia a las victorias del Xeneize por 2-0 en La Bombonera, en noviembre de 2025, y por 1-0 en el Monumental, en abril de este año. De todos modos, aclaró en este diálogo con AZZ: "Esperemos que el equipo que ponga el técnico el domingo lo haga bien".
Después, el dirigente criticó los dichos de Leonardo Ponzio sobre el arbitraje, al admitir que "la preocupación está" sobre la influencia del juez con sus decisiones y que espera que pase inadvertido. "Al árbitro lo tenés que ayudar. No me parece bien salir en la tele a hablar mal de un árbitro", sostuvo. Y agregó que, si bien los jueces pueden equivocarse, considera que los errores graves deberían tener consecuencias.
Por último, el mandatario del conjunto azul y oro analizó el presente del fútbol local y criticó la presión que hay por ganar de parte de las tribunas: “El fútbol argentino se vive con una presión diferente al resto; no es menor, a veces no se dan cuenta. Cualquier clásico del futbol argentino, el que pierde... Si no se ganan dos o tres partidos, ahora se puso de moda esta canción de “movete”; yo no veo que cuando cantan eso el equipo haga 100 toques y cuatro goles. Es lo que pienso yo. Siento que eso traslada mucho más nervios, presión".
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