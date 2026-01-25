Boca avanzó por Santiago Ascacibar: la oferta a Estudiantes que incluye un jugador

El Xeneize ofreció dinero más el préstamo de Brian Aguirre para fichar a Ascacíbar. Si bien aún no hubo decisión y respuesta del club de la Plata, Juan Román Riquelme es optimista con que se pueda llegar a un acuerdo y poder cerrar la transferencia.

Brian Aguirre es un jugador que le gusta a Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes. Y podría ser una solución para el técnico ante la inminente salida del colombiano Edwin Cetré al Paranaense de Brasil. Una baja importante que podría ya tener reemplazo en caso de llegar al acuerdo con Boca.

Si bien las cifras de la oferta de Boca no trascendieron, Estudiantes le había comunicado a Boca que pretendía unos siete millones de dólares por el derecho con pasado en Europa. A la espera de la respuesta del León, el club azul y oro ya arregló de palabra el contrato con el futbolista.

Ascacíbar es un viejo anhelo de Riquelme y Boca lo tuvo en el radar varias veces: la última fue durante el ciclo de Fernando Gago. En este mercado el jugador incluso fue pretendido por River, pero la negociación se diluyó y en Núñez se quedaron con las ganas de tener al futbolista.

Si bien el Xeneize tiene sobrepoblación de volantes, busca al capitán del Pincha ante la falta de un jugador más dinámico, con llegada al área y hasta capacidad para recostarse sobre la banda derecha. Además, en ese sector está Rodrigo Battaglia, quien arrastra una tendinitis por la que evalúan operarlo y podría perderse el primer semestre.