A Huracán no le salió nada en Paraguay y quedó eliminado

Una nueva pobrísima actuación de Huracán. El ciclo de Sebastián Battaglia no da para más pese a llevar solo nueve encuentros (cinco perdidos y cuatro empatados), y es probable que luego de esta derrota termine pasando lo que desde hace algunos partidos se olfatea: dejará de ser el DT del Globo. Nunca le encontró la vuelta y los resultados están a la vista.

Huracán arrancó bien, pero poco a poco se le fue desmadrando todo y el partido pudo haber terminado en papelón. El Globo no sabe -o no puede- hacer otra cosa que pasarle la pelota a Gauto y que él invente algo. El problema es que al no haber ideas ni triangulaciones ni movimientos, más allá de pases horizontales sin sentido, 'Juancito' termina tirando centros a la nada.

Y eso que el equipo quemero tuvo varios guiños, algo que no le suele pasar. Cuando iban apenas cuatro minutos de juego, Tobio le sacó un gol en la línea a Bernardo Benítez. Pasando la mitad del primer tiempo, Guaraní metió el primero pero el árbitro había cobrado penal: Federico Santander abrió el pie y efectivizó ahora sí la ventaja.

Minutos después, Chaves le atajó un mano a mano a Santander y dejó con vida a Huracán, pero allí empezaron a sucederse los reveses: primero Fernando Torrent salió lesionado y fue reemplazado por Iván Valenzuela, después Hugo Dorrego estrelló una tijera contra el travesaño -con manotazo incluido del arquero- y Valenzuela sacó el rebote en la línea.

Pero esa salvada fue cometiéndole penal al atacante que iba a buscarlo. El árbitro no lo advirtió pero sí el VAR: penal y roja para el juvenil apenas ingresado. Néstor Camacho, con un fuerte remate, lo cambió por gol.

En el segundo tiempo el Globo se acordó de cómo patear al arco y en los primeros minutos tuvo dos claras para descontar y buscar la épica, pero Rodrigo Muñoz y el travesaño les ahogaron el grito, con un cabezazo de Valentín Sánchez atajado contra el palo primero y un cabezazo de Tobio a la salida de ese córner.

Guaraní no terminó de knockear al equipo de Battaglia porque Santander no estuvo fino de frente al arco y erró otro mano a mano, y porque con el pasar del tiempo, la historia ya no tenía retorno y el local empezó a descansar con el resultado y la pelota. Para colmo, Huracán quedó con nueve porque Santiago Luján vio la roja por un codazo.

Huracán empezó el semestre con ambiciones de pelear la Liga Profesional y meterse en fase de grupos de Copa Libertadores. Hoy está 25° de 28 en el torneo, y comprometido así con el descenso por tabla anual, y quedó último en el grupo de Sudamericana, en una de las zonas que, con el diario del lunes, terminó siendo de las más accesibles del certamen -también de las más parejas y cerradas-. El domingo visitará a Independiente, ¿con o sin Battaglia en el banco?