Argentinos Juniors le ganó a Huracán en el alargue y jugará las semis con Belgrano

El Bicho se impuso 1 a 0 al Pirata en La Paternal con un gol de Tomás Molina en el tiempo suplementario y sigue en carrera en el Torneo Apertura.
Argentinos Juniors derrotó 1 a 0 a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona y se metió en las semifinales del Torneo Apertura en las que enfrentará a Belgrano. El equipo de Nicolás Diez destrabó un partido muy cerrado recién en el alargue gracias a un cabezazo de Tomás Molina, que cumplió con la ley del ex y le dio la clasificación al local.
Después de un empate sin goles en los 90 minutos, el Bicho encontró la diferencia a los cuatro minutos del primer tiempo suplementario. Leandro Lozano lanzó un centro preciso desde la derecha y Molina apareció solo en el área para vencer a Hernán Galíndez. La jugada fue revisada por el VAR por una posible posición adelantada, pero Fernando Echenique convalidó el tanto y desató el festejo local.
El desarrollo había sido parejo y muy disputado, aunque Argentinos mostró mayor iniciativa durante gran parte de la noche. Alan Lescano, Tomás Molina y Hernán López Muñoz generaron las situaciones más claras para el dueño de casa, mientras que Huracán respondió con remates de Jordy Caicedo y Hugo Nervo que exigieron a Brayan Cortés. El arquero del Bicho también tuvo una intervención clave en el complemento sobre la línea para sostener el empate parcial.
Huracán sintió el desgaste físico por los 120' disputados en la Bombonera y no logró reaccionar en el segundo tiempo suplementario. Argentinos controló la ventaja con autoridad, manejó la pelota en los minutos finales y selló una clasificación trabajada que lo coloca en las semifinales, en las que enfrentará a Belgrano como local, aún sin fecha definida.
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