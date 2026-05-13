Argentinos Juniors le ganó a Huracán en el alargue y jugará las semis con Belgrano

El desarrollo había sido parejo y muy disputado, aunque Argentinos mostró mayor iniciativa durante gran parte de la noche. Alan Lescano, Tomás Molina y Hernán López Muñoz generaron las situaciones más claras para el dueño de casa, mientras que Huracán respondió con remates de Jordy Caicedo y Hugo Nervo que exigieron a Brayan Cortés. El arquero del Bicho también tuvo una intervención clave en el complemento sobre la línea para sostener el empate parcial.