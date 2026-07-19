"Acá viene el campeón defensor": el emotivo video de la AFA en la previa a la final del Mundial 2026 ante España

La institución homenajeó a cada uno de los jugadores que esta tarde en el MetLife Stadium vestirán la celeste y blanca para hacer valer su trono, con el racconto del camino recorrido y el acompañamiento de millones de hinchas.
Argentina vivirá otra cita emocionante. Otra función del equipo que hace quedar tan bien a un país entero ante cientos de países, siendo líder del deporte más popular del mundo. Una final más los concentrará esta tarde a la Selección en el MetLife Stadium de Nueva Jersey/Nueva York ante España, en busca del bicampeonato. Y para reconocer esta formidable racha y pasional representación de los colores, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) armó un video emotivo.
Si sucede lo más deseado, la Albiceleste romperá una racha de 64 años: la de levantar el título mundial en dos ocasiones consecutivas, con la Brasil del '62 como dueña de la hazaña.
La música de Rocky acompaña este conmovedor video cargado de identidad, orgullo, pertenencia y sentimiento. Cuenta todo el camino de los jugadores, el cuerpo técnico y cada uno de los que, puertas adentro, hacen parte del éxito de la Selección Argentina. Lo más enternecedor pasa por el recuerdo de aquellos niños que soñaban con jugar a la pelota y que hoy tienen la oportunidad de grabar la cuarta estrella en esta gloriosa camiseta.
El grito sagrado de millones de argentinos diferencia enormemente a este equipo de tantos otros y por eso no podía faltar a la hora de demostrar de qué está hecho. Son los hinchas, desde el más pequeño al más experimentado, de todas las edades, quienes hacen popular al deporte más popular y que, no importa cómo, dónde ni cuánto, alientan sin parar.
“Señoras y señores, acá viene el campeón defensor”, comienza la narración, protagonizada por Lionel Messi y el plantel caminando hacia el campo de juego para la habitual entrada en calor antes de cada partido. El mensaje es claro: cómo se levantó Argentina, después de tantas adversidades y finales perdidas hasta el galardonado ciclo de Lionel Scaloni. “Al que quisieron tirar mil veces y se volvió a levantar”, continúa la voz en off.
Por supuesto, hay párrafo aparte para el mejor de todos los tiempos, el que luchó por sacar campeón a su país, que persistió y que desea repetirlo por segunda vez consecutiva en un Mundial. Messi sigue con las mismas ganas que hace 20 años, después de haberlo conseguido todo y ser dueño de la mayoría de los récords. "Acá venimos nosotros con el mejor del planeta. El que nunca baja los brazos y baila con los pies como ningún otro en el mundo”, describen para el 'pibe' de 39 años, que es uno de los goleadores de este torneo.
“Porque acá vienen los clubes de barrio y todos esos pibes con sed de gloria”, señala el relato mientras acompaña con videos familiares y fotografías de los jugadores cuando pateaban la pelota en sus inicios. “El campeón de la gente, el bicampeón de América, el que recibe golpes, pero golpea tres veces más”, expresa también en referencia a las tres estrellas que hacen brillar el escudo.
Y después de recordar a los pibes de Malvinas, a Diego Maradona, al Flaco Menotti y otras representaciones argentinas, finaliza con un pasaje que describe perfectamente la idiosincrasia nacional, que se hará notar, a través del fútbol, ante su país colonizador: "Señoras y señores, acá venimos nosotros. Y vamos por todo”.
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