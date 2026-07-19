"Acá viene el campeón defensor": el emotivo video de la AFA en la previa a la final del Mundial 2026 ante España

“Señoras y señores, acá viene el campeón defensor”, comienza la narración, protagonizada por Lionel Messi y el plantel caminando hacia el campo de juego para la habitual entrada en calor antes de cada partido. El mensaje es claro: cómo se levantó Argentina, después de tantas adversidades y finales perdidas hasta el galardonado ciclo de Lionel Scaloni. “Al que quisieron tirar mil veces y se volvió a levantar”, continúa la voz en off.

Los festejos del plantel argentino luego de la clasificación a la final (Foto: @Argentina).

Por supuesto, hay párrafo aparte para el mejor de todos los tiempos, el que luchó por sacar campeón a su país, que persistió y que desea repetirlo por segunda vez consecutiva en un Mundial. Messi sigue con las mismas ganas que hace 20 años, después de haberlo conseguido todo y ser dueño de la mayoría de los récords. "Acá venimos nosotros con el mejor del planeta. El que nunca baja los brazos y baila con los pies como ningún otro en el mundo”, describen para el 'pibe' de 39 años, que es uno de los goleadores de este torneo.

“Porque acá vienen los clubes de barrio y todos esos pibes con sed de gloria”, señala el relato mientras acompaña con videos familiares y fotografías de los jugadores cuando pateaban la pelota en sus inicios. “El campeón de la gente, el bicampeón de América, el que recibe golpes, pero golpea tres veces más”, expresa también en referencia a las tres estrellas que hacen brillar el escudo.

Y después de recordar a los pibes de Malvinas, a Diego Maradona, al Flaco Menotti y otras representaciones argentinas, finaliza con un pasaje que describe perfectamente la idiosincrasia nacional, que se hará notar, a través del fútbol, ante su país colonizador: "Señoras y señores, acá venimos nosotros. Y vamos por todo”.