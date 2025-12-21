Matías Rossi se consagró campeón del TC 2000 y acecha un récord de Juan María Traverso

El Misil de Del Viso llegó como líder del campeonato y su único rival era su compañero de equipo en el Toyota Gazoo Racing Argentina, Emiliano Stang. El bonaerense tuvo un panorama a favor sobre el joven entrerriano, quien no obstante cumplió con una gran temporada.

En carrera, Matías partió cuarto y Stang, sexto. El de Crespo tuvo un buen avance en el comienzo, pero la rotura del neumático delantero derecho lo retrasó. Debió pasar por los boxes a reemplazar la goma y regresó a pista en la última posición. Esto facilitó el cetro de Rossi cuyo tercer puesto final le alcanzó para coronarse.

La carrera fue ganada por otro histórico de la categoría, Gabriel Ponce de León, que sobre con Corolla Cross atendido por el equipo Corsi Sport 2 celebró de local. Franco Vivian terminó segundo con un Chevrolet Tracker, en un podio a puro SUV. Mientras que Stang tuvo otra gran remontada en una actitud de campeón para terminar cuarto en elAutódromo Eusebio Marcilla.

image

La consagración de Rossi es histórica porque es el primer título de modelo del segmento SUV en automovilismo argentino, que forma parte de la renovación planteada por la categoría a cargo de la Agencia Tango de los hermanos Alejandro y Diego Levy.

“Fue una carrera complicada y cuando vi la situación de Emiliano me generó una alarma. Bajé el ritmo y cuidé el neumático porque faltaba mucho. Fue un campeonato que estaba para definirse antes y el querer definirlo me llevó esa descarga emocional de querer lograr el objetivo”, contó luego de su coronación un emocionado Misil, de 41 años.

Esta fue la sexta corona de Matías Rossi en el Turismo Competición 2000: 2006, 2007, 2011, 2013, 2020 y 2025. Las dos primeras con Chevrolet y el resto con Toyota. Quedó a un título de alcanzar el récord del Flaco Traverso, con quien tuvo una gran relación, en especial en los últimos años del recordado ídolo cuando volvió a estar ligado a la marca japonesa con la que corrió en dicha categoría entre 2000 y 2002.

El de este domingo es el undécimo título nacional de Rossi: 6 en TC 2000 (2006, 2007, 2011, 2013, 2020 y 2025), 1 en el TC (2014), 2 en Top Race (2019 y 2020), 1 en la Clase 3 de Turismo Nacional (2014) y 1 en la Fórmula Súper Renault (2002). El Misil agiganta su leyenda.