Javier Milei volvió a cargar contra Chiqui Tapia y actualizó su particular "marcador"

4° Simular Normalidad

5° Entonces Lobo-Tripero... https://t.co/Vusv6Izi1G — Javier Milei (@JMilei) December 2, 2025

Ya el domingo, el presidente había publicado el primer mensaje, donde “el marcador” contra Tapia estaba en “3 a 0”, en referencia no solo a la victoria de Estudiantes sobre Central Córdoba de Santiago del Estero (equipo vinculado al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino), sino también a los últimos escándalos que venía arrastrando la AFA y los insultos que recibe Tapia por las hinchadas de distintos clubes del fútbol argentino.

Recordemos que el presidente de la Nación canceló su viaje a Estados Unidos para asistir al sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Washington DC. El evento está programado para las 13 horas de Argentina.