Javier Milei volvió a cargar contra Chiqui Tapia y actualizó su particular "marcador"

El presidente Javier Milei publicó un picante posteo en su cuenta de X cruzando nuevamente al mandamás de la AFA, luego de la victoria 2-0 de Gimnasia sobre Barracas Central por lo cuartos de final del torneo Clausura
Javier Milei sumó un nuevo capítulo a su disputa contra el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia. Esta vez con un irónico posteo en su cuenta de X, donde sin nombrarlo, vuelve a aumentar el "marcador" luego de la victoria de Gimnasia de La Plata por 2 a 0, frente a Barracas Central.
Ya el domingo, el presidente había publicado el primer mensaje, donde “el marcador” contra Tapia estaba en “3 a 0”, en referencia no solo a la victoria de Estudiantes sobre Central Córdoba de Santiago del Estero (equipo vinculado al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino), sino también a los últimos escándalos que venía arrastrando la AFA y los insultos que recibe Tapia por las hinchadas de distintos clubes del fútbol argentino.
Recordemos que el presidente de la Nación canceló su viaje a Estados Unidos para asistir al sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Washington DC. El evento está programado para las 13 horas de Argentina.
