La Albiceleste terminó segunda en su zona y se medirá con México, que ganó su grupo, en una llave que repetirá el cruce de la edición anterior del certamen, disputada también en Qatar en 2025.
La Selección argentina Sub 17 enfrentará a México en los 16avos de final del Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Diego Placente buscará avanzar a la próxima instancia el lunes 30 de noviembre, desde las 12 (hora argentina), en un cruce que reeditará el enfrentamiento de la misma ronda en la edición anterior. Si consigue la clasificación, la Albiceleste se medirá en octavos con el ganador del duelo entre Uruguay y Croacia.
Argentina terminó segunda en el Grupo C, detrás de Australia, y quedó ubicada como el peor de los segundos por su rendimiento en la fase inicial, en la que el seleccionado de Placente perdió 2-0 ante Australia, venció 2-1 a Mozambique y empató 3-3 con Dinamarca. Por ese motivo, el formato la emparejó con México, que ocupó el noveno lugar entre los líderes de grupo.
El conjunto mexicano, por su parte, ganó el Grupo K con siete puntos y una diferencia de gol de +5. En su recorrido derrotó 1-0 a Rumania, goleó 4-0 a Camerún e igualó sin goles ante Venezuela. El antecedente más cercano entre ambos en esta competencia se produjo en el Mundial de 2025, también en Qatar, cuando se enfrentaron en la misma instancia, y, en aquella oportunidad, México avanzó tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y ganar 5-4 en la definición por penales.
El desafío también representa una oportunidad para que Argentina siga buscando el único título mundial que todavía no consiguió en esta categoría. La Selección nunca llegó a una final Sub 17 y obtuvo tres terceros puestos, en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Nigeria lidera el historial con cinco consagraciones, seguida por Brasil con cuatro, mientras que México suma dos títulos, obtenidos en 2005 y 2011.
Lunes 30 de noviembre
9:30 | Croacia - Uruguay
9:30 | Italia - Tajikistán
10:00 | Brasil - Mozambique
10:30 | Bélgica - Arabia Saudita
11:30 | República de Irlanda - Costa de Marfil
12:00 | México - Argentina
12:30 | Chile - Marruecos
12:30 | España - Uzbekistán
Martes 1 de diciembre
9:30 | Australia - Senegal
9.30 | Malí - República Dominicana
10:00 |República de Corea - Japón
10:30 | Serbia - RP China
11:30 | Grecia - Ecuador
12:00 | Egipto - Colombia
12:30 | Francia - Uganda
12:30 | Venezuela - Argelia
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