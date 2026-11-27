El conjunto mexicano, por su parte, ganó el Grupo K con siete puntos y una diferencia de gol de +5. En su recorrido derrotó 1-0 a Rumania, goleó 4-0 a Camerún e igualó sin goles ante Venezuela. El antecedente más cercano entre ambos en esta competencia se produjo en el Mundial de 2025, también en Qatar, cuando se enfrentaron en la misma instancia, y, en aquella oportunidad, México avanzó tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y ganar 5-4 en la definición por penales.