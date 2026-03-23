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Agustín Marchesín sufrió un desgarro y se podría perder el debut de Boca en la Libertadores

El arquero se sometió a estudios médicos después del dolor físico padecido en el triunfo a Instituto en La Bombonera y los resultados trajeron malas noticias para Claudio Úbeda.

Agustín Marchesín sufrió un desgarro en el aductor derecho y se podría perder el debut de Boca en la Copa Libertadores. El arquero se sometió a estudios médicos después del dolor físico padecido en el triunfo 2 a 0 a Instituto en La Bombonera y los resultados trajeron malas noticias para Claudio Úbeda.

A falta del parte médico oficial del club, trascendieron los resultados y Marchesín se perderá como mínimo la visita de Boca a Talleres por la fecha 13 de la Liga Profesional, programada tras el parate por la fecha FIFA. Leandro Brey lo reemplazará ante el Matador y deberá también defender al arco azul y oro contra Universidad Católica si no tiene el alta.

En el escenario más optimista, que se tratara de un desgarro de grado bajo, el tiempo de recuperación suele rondar las dos semanas, aunque todo dependerá de la gravedad. De esta manera, llegaría al límite al debut en la Copa Libertadores contra el club chileno de visitante.

La lesión del arquero se originó en el final del encuentro con Instituto, cuando sintió un tirón muscular en el aductor que encendió las señales de alerta. En ese momento fue atendido y logró continuar algunos minutos más en cancha, aunque con evidentes gestos de dolor, hasta que finalmente dejó el campo en lugar de Leandro Brey.

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