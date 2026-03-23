Agustín Marchesín sufrió un desgarro y se podría perder el debut de Boca en la Libertadores

A falta del parte médico oficial del club, trascendieron los resultados y Marchesín se perderá como mínimo la visita de Boca a Talleres por la fecha 13 de la Liga Profesional, programada tras el parate por la fecha FIFA. Leandro Brey lo reemplazará ante el Matador y deberá también defender al arco azul y oro contra Universidad Católica si no tiene el alta.