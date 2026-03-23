Lionel Scaloni convocó a Lucas Martínez Quarta por la lesión de Leonardo Balerdi

El Chino formará parte del plantel que afrontará los últimos dos amistosos previos al viaje al Mundial de Estados Unidos: el viernes 27 de marzo ante Mauritania y el martes 31 contra Zambia en La Bombonera. Si bien corre muy de atrás en la consideración, Scaloni podría querer ver el rendimiento de las alternativas más allá de los nombres fijos.