Lionel Scaloni convocó a Lucas Martínez Quarta por la lesión de Leonardo Balerdi

El flamante entrenador de la Selección Argentina citó al defensor de River para los amistosos con Mauritania y Zambia frente al imprevisto del defensor del Olympique de Marsella.
Lionel Scaloni convocó a Lucas Martínez Quarta de urgencia para los amistosos de la Selección Argentina contra Mauritania y Zambia frente a la lesión de Leonardo Balerdi. El referente de River buscará aprovechar la sorpresiva nueva oportunidad en la Albiceleste.
El Chino formará parte del plantel que afrontará los últimos dos amistosos previos al viaje al Mundial de Estados Unidos: el viernes 27 de marzo ante Mauritania y el martes 31 contra Zambia en La Bombonera. Si bien corre muy de atrás en la consideración, Scaloni podría querer ver el rendimiento de las alternativas más allá de los nombres fijos.
Aunque aún resta confirmación específica sobre su estado físico, el zaguero de Olympique de Marsella terminó este domingo con una molestia el partido que su equipo perdió 2-1 ante Lille. Si bien pudo completar los 90 minutos, aparentemente una dolencia muscular lo llevó a ser baja de último momento en la última citación antes del Mundial.
Su ausencia le abrió las puertas nuevamente a un viejo conocido de Scaloni: Martínez Quarta. El Chino tuvo idas y vueltas en las listas del DT y formó parte de los dos planteles campeones de América, sumando minutos en ambas competiciones. Con pocos minutos, se quedó afuera de Qatar y ahora sueña con estar en la Copa del Mundo.
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