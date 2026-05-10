River vs. San Lorenzo, por los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Se enfrentarán en el Monumental con el objetivo de meterse entre los ochos mejores del campeonato local. El ganador del clásico jugará contra el vencedor de Rosario Central-Independiente.
River vs. San Lorenzo será el quinto cruce de octavos de final del Torneo Apertura. Este clásico prometedor presenta, por un lado, al Millonario, que terminó la fase inicial en el segundo puesto del Grupo B, y al Ciclón, que se quedó con el séptimo lugar de la Zona A.
El conjunto de Eduardo Coudet viene de la importante victoria ante Carabobo en Venezuela, por la cuarta jornada de la Copa Sudamericana, que lo dejó puntero del Grupo H con diez puntos, al borde de la clasificación. No así en el torneo, en el que, a pesar de haber finalizado de manera positiva en la fase eliminatoria, cayó sorpresivamente frente Atlético Tucumán de local por la postergada fecha 9 y se fue silbado. El Monumental, ¿ventaja o desventaja? Va destacar que su gente no está contenta con el funcionamiento del equipo, más allá de los resultados favorables.
Para San Lorenzo, el panorama es similar por un lado, pero diferente por el otro. Es que también es líder del grupo D en la Copa Sudamericana con seis puntos; aunque con los últimos dos empates no se aseguró el primer puesto (1-1 con Santos y 0-0 con Deportivo Cuenca). Ahora bien, en el Apertura clasificó por la ventana, ya que dependía de otros partidos por su derrota 1-0 ante Independiente en el Nuevo Gasómetro. Así cerró un discontinuo camino en la fase inicial, en el que, además, atravesó un cambio de DT.
Cabe destacar la dura ausencia de una de sus figuras para enfrentar a River en el Monumental: Alexis Cuello, por su expulsión en el final del encuentro ante Independiente.
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.
Los datos de River vs. San Lorenzo
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