River vs. San Lorenzo, por los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Gol de Atlético Tucumán a River





Para San Lorenzo, el panorama es similar por un lado, pero diferente por el otro. Es que también es líder del grupo D en la Copa Sudamericana con seis puntos; aunque con los últimos dos empates no se aseguró el primer puesto (1-1 con Santos y 0-0 con Deportivo Cuenca). Ahora bien, en el Apertura clasificó por la ventana, ya que dependía de otros partidos por su derrota 1-0 ante Independiente en el Nuevo Gasómetro. Así cerró un discontinuo camino en la fase inicial, en el que, además, atravesó un cambio de DT.

Cabe destacar la dura ausencia de una de sus figuras para enfrentar a River en el Monumental: Alexis Cuello, por su expulsión en el final del encuentro ante Independiente.





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La posible formación de River vs. San Lorenzo, por los octavos

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

La posible formación de San Lorenzo vs. River, por los octavos

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.



Los datos de River vs. San Lorenzo