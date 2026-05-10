El fuerte posteo de la hermana de Leandro Paredes tras la eliminación de Boca

En una historia de Instagram, Liana Vanesa compartió un tuit que le agradece al campeón del mundo por volver al Xeneize y "meterte en este quilombo" en referencia al club.
Todo Boca está inmerso en tristeza y enojo después de la temprana eliminación en el Torneo Apertura en octavos de final a manos de Huracán en La Bombonera. Liana Vanesa Paredes, hermana del capitán campeón del mundo, también se expresó en sus redes sociales en defensa de su familiar.
En las últimas horas subió una historia a su cuenta de Instagram en la que compartió un tuit de un hincha del Xeneize que le agradece al volante por haber vuelto al club y meterse "en un quilombo" en referencia al club. También hay una crítica hacia la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.
"Así clarito", escribió la hermana de Paredes en la publicación. Desde que regresó a Boca, Paredes sufrió tres eliminaciones: una frente a Racing en las semifinales del Clausura 2025, otra con Atlético Tucumán en la Copa Argentina y se sumó ésta con Huracán por el Apertura 2026.
El tuit que fue compartido por Liana Vanesa es muy crítico e incluso apunta contra el entrenador Claudio Úbeda: "Sin Paredes no había veranito, no había Libertadores, no había clásicos ganados, no había Arandas y Delgados en Primera... No puede hacer todo Paredes, macho. Gracias Leandro. Tenés que jugar al fútbol, ser DT, ser presidente... Gracias Paredes por meterte en este quilombo".
La referencia hacia los juveniles tiene que ver con que Aranda empezó a ser titular después de haber ingresado frente a Gimnasia de Mendoza, en un empate 1-1 en el que sobresalió y recibió elogios del capitán: "Cuando hay gente que se encuentra entre líneas, que quiere la pelota ahí, es una ventaja muy grande, creo que el chico lo hizo muy bien".
El capitán de Boca jugó todo el encuentro con Huracán, pero no pudo comandar al equipo a revertir el resultado. A los 84 minutos vio la amarilla y tuvo encontronazos con rivales y propios compañeros, en especial Milton Giménez, a quien le reclamó con insultos.
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