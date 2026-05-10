El fuerte posteo de la hermana de Leandro Paredes tras la eliminación de Boca

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El tuit que fue compartido por Liana Vanesa es muy crítico e incluso apunta contra el entrenador Claudio Úbeda: "Sin Paredes no había veranito, no había Libertadores, no había clásicos ganados, no había Arandas y Delgados en Primera... No puede hacer todo Paredes, macho. Gracias Leandro. Tenés que jugar al fútbol, ser DT, ser presidente... Gracias Paredes por meterte en este quilombo".

La referencia hacia los juveniles tiene que ver con que Aranda empezó a ser titular después de haber ingresado frente a Gimnasia de Mendoza, en un empate 1-1 en el que sobresalió y recibió elogios del capitán: "Cuando hay gente que se encuentra entre líneas, que quiere la pelota ahí, es una ventaja muy grande, creo que el chico lo hizo muy bien".

El capitán de Boca jugó todo el encuentro con Huracán, pero no pudo comandar al equipo a revertir el resultado. A los 84 minutos vio la amarilla y tuvo encontronazos con rivales y propios compañeros, en especial Milton Giménez, a quien le reclamó con insultos.