Alarma en River: Montiel sintió una molestia a días del inicio de la serie de Sudamericana

En caso de que Montiel no pueda estar ante Santa Fe, River jugará con un lateral derecho improvisado dado que Cachete es el único en la lista de buena fe del certamen internacional. Coudet no incluyó a González en las cinco modificaciones que podía hacer para esta serie: Thiago Almada, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada ingresaron en la lista en esta ventana.

Por otro lado, los próximos días serán fundamentales para saber si Marcos Acuña y Sebastián Driussi llegarán a la ida en Bogotá. Antes del viaje se los probará para evaluar si es factible que se suban al avión con destino a la capital colombiana.