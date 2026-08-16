Alarma en River: Montiel sintió una molestia a días del inicio de la serie de Sudamericana

El defensor, que abrió el marcador en la victoria a Argentinos, debió salir al inicio del complemento y le harán estudios en la previa de los octavos con Independiente Santa Fe.
River rompió la mala racha con un triunfo 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura después de las derrotas en las primeras cinco presentaciones en este segundo semestre. Sin embargo, no son todas buenas noticias en el Millonario: Gonzalo Montiel debió salir y preocupa de cara al inicio de la serie de octavos de final de la Sudamericana con Independiente Santa Fe.
El lateral derecho, que abrió el marcador de la victoria ante el Bicho definiendo en el centro del área como un centrodelantero, pidió el cambio a los cinco minutos del complemento por molestias en uno de sus aductores. Por eso, Eduardo Coudet lo sacó de la cancha y metió al refuerzo uruguayo Giovanni González en su lugar.
Montiel se colocó hielo en el aductor derecho apenas se sentó en el banco de suplentes del Monumental y habrá que esperar a ver los resultados de los estudios médicos que se realizará en las próximas horas para saber la gravedad de su molestia de cara a un compromiso muy importante.
River visitará este miércoles, desde las 21.30, a Independiente Santa Fe en Colombia en el inicio de la serie de octavos de la Copa Sudamericana después de suspenderse por el terremoto que azotaba el país y del que siguen conociéndose las consecuencias del mismo.
En caso de que Montiel no pueda estar ante Santa Fe, River jugará con un lateral derecho improvisado dado que Cachete es el único en la lista de buena fe del certamen internacional. Coudet no incluyó a González en las cinco modificaciones que podía hacer para esta serie: Thiago Almada, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada ingresaron en la lista en esta ventana.
Por otro lado, los próximos días serán fundamentales para saber si Marcos Acuña y Sebastián Driussi llegarán a la ida en Bogotá. Antes del viaje se los probará para evaluar si es factible que se suban al avión con destino a la capital colombiana.
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