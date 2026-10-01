Lionel Messi y Cristiano Ronaldo vuelven a cruzarse: ahora como dueños de clubes

En las últimas horas, Leo compró el CD Eldense, de la Segunda División de España, donde también milita la UD Almería, que tiene al astro portugués como uno de sus propietarios.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volverán a enfrentarse en una faceta inédita, siendo propietarios de clubes en el tramo final de sus carreras como futbolistas. En las últimas horas, Leo compró el CD Eldense, de la Segunda División de España, donde también milita la UD Almería, que tiene al astro portugués como uno de sus propietarios.
La Pulga adquirió el 100% de Eldense, mientras que Cristiano tiene el 25% de Almería desde febrero de este año. De esta manera, el histórico duelo que protagonizaron durante años como futbolistas ahora tendrá una nueva versión desde las oficinas.
El primer enfrentamiento entre Eldense y Almería de la temporada 2026/27 ya se disputó a mediados de agosto, antes de que se conociera la compra de Messi. En aquella oportunidad, el conjunto almeriense se impuso por 3-0 ante el combinado que desde hoy tiene a Leo como su propietario.
Ahora, el primer duelo entre los clubes, con las leyendas como dueños, será el 2 de mayo de 2027, por la jornada 37 de la Segunda División, cuando Eldense reciba a Almería en el Estadio Pepico Amat de Elda.
El conjunto de Elda, ubicado en la Comunidad Valenciana, atraviesa su tercera temporada en Segunda División durante los últimos cuatro años. El club consiguió regresar a la categoría después de ascender desde Primera Federación, un salto que significó volver a disputar la segunda división del fútbol español por primera vez desde 1964.
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