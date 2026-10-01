Lionel Messi y Cristiano Ronaldo vuelven a cruzarse: ahora como dueños de clubes

En las últimas horas, Leo compró el CD Eldense, de la Segunda División de España, donde también milita la UD Almería, que tiene al astro portugués como uno de sus propietarios.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volverán a enfrentarse en una faceta inédita, siendo propietarios de clubes en el tramo final de sus carreras como futbolistas. En las últimas horas, Leo compró el CD Eldense, de la Segunda División de España, donde también milita la UD Almería, que tiene al astro portugués como uno de sus propietarios.