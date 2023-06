Los "tres partidos" a los que hace referencia Garnacho se relacionan con el método de blindaje que tienen las selecciones para jugadores con múltiples nacionalidades. En concreto, la FIFA decretó que para que un jugador quede "blindado" por un seleccionado, el mismo deberá jugar al menos tres partidos "Clase A" con ese equipo. Por el contrario, de jugar un solo partido, quedará "congelado" por tres años, momento en el cual podrá ser convocado por otro país cuya nacionalidad el jugador tenga.

Sin embargo, nada de eso importará ya que el mismo Garnacho se encargó de confirmar que su decisión está tomada: jugará solamente para la Selección Argentina. "Toda la familia de mi mamá es de Argentina, siempre vivieron allá. Y la familia de papá de España. Por circunstancias de la vida vino la familia de mi mamá a España y conoció a mi papá y ahí nací yo. Y estoy muy cercano con la familia de mi mamá, siempre apoyamos a la Selección desde chiquito", continuó el delantero de 18 años del Manchester United.

Por otro lado, Garnacho se refirió en este diálogo con TyC Sports sobre su ausencia en el Mundial Sub-20 después de ser citado: "Me lo perdí porque la competición en Manchester seguía. Hablé bastante con el entrenador, le pedí por favor pero me dijo que no podía. Lo seguí por la tele como si estuviese allá". Y reveló sobre esta gira: "El entrenador me preguntó si estaba nervioso de debutar y yo le dije que no me pongo nervioso cuando juego y me dijo que iba a tratar de darme la posibilidad de jugar".

Otras frases de Garnacho:

Su relación con Lisandro Martínez, compañero de la Selección Argentina y de Manchester United: "Lisandro es como mi papá en Manchester. Me ayuda mucho en todo lo que puede. Cuando hago algo bien, bien; cuando lo hago mal, también me lo dice. Es una persona de diez. Me habla de la Selección y me ayuda bastante".

Su apodo en la Selección Argentina y en Manchester United: "Licha me llama Garna porque allá me dicen así, pero acá me dicen Ale. Me gusta y quedará así".

Su vinculo con los compañeros de la Selección: "Los compañeros bastante bien conmigo, muy metidos. Animándome, apoyándome... Con Messi no hablé mucho. Pasé de verlo en la tele toda mi vida y ahora lo tengo acá, es increíble, parece irreal. El entrenador me dice que esté tranquilo, que juegue como sé que me va a dar la oportunidad".

La consagración de Argentina en el Mundial de Qatar: "Fue increíble. Una locura. Creo que tanto Argentina como Leo se lo merecían. Vinieron haciendo un muy buen Mundial. La final esa, con los penales, fue terrible y todo el mundo estaba sufriendo. Me tocó verlo en Manchester, porque los que no fuimos al Mundial ya habíamos vuelto. Lo vi con mi mamá, mi abuelo, mi hermano... Al final se dio y acabó como esperábamos".

El apoyo que tiene de muchos argentinos: "Por lo que leo, por las redes, sé que mucha gente de Argentina me quiere, me aprecia. Ya por la decisión que tomé de jugar por Argentina, la mayoría me quiere. Y voy a devolverles ese amor en el campo. Quiero hacer carrera con la Selección Argentina, si el técnico confía en mí puedo seguir viniendo. Ser uno más y participar de la Copa América, eliminatorias y Mundial".

Su posición: "La gente me vio jugar, mi primera posición es extremo izquierdo. Pero donde me pongas no me quejo. Donde el técnico decida ahí voy a estar".

¿Ve fútbol argentino?: "El fútbol argentino no se da a conocer tanto allá. Pero la Libertadores o River, Boca, sí me gusta seguir".