De cara al enfrentamiento con el Bicho, Meza destacó los antecedentes positivos que consiguió Independiente fuera de Avellaneda y consideró que pueden representar un impulso anímico para afrontar la serie. "Hemos tenido buenos resultados jugando afuera y, aunque no garantiza nada, nos da un envión anímico para este partido que se viene", explicó. El Rojo terminó séptimo en la Zona A, con 23 puntos, y visitará a Argentinos, segundo de la Zona B, este sábado desde las 17.

Por otra parte, el volante valoró la concentración que mantuvo el plantel durante las últimas semanas, pese a las dificultades que atraviesa la institución. "El equipo está muy bien. Logramos el primer objetivo: clasificarnos a los playoffs", expresó. Y agregó: "Hoy todos los clubes sufren problemas externos a lo futbolístico, así que quiero valorar al equipo, que estas dos semanas no perdió el foco y estuvo concentrado en este partido". El ganador del cruce se enfrentará en cuartos de final al vencedor de Vélez y Belgrano.

Del lado de Argentinos Juniors, Brayan Cortés también transmitió su ilusión de cara al comienzo de los playoffs y destacó el recorrido que realizó el equipo durante la temporada. "Estamos orgullosos de lo que hicimos durante todo el año; como equipo estamos muy motivados e ilusionados para lo que viene", manifestó el arquero. Sin embargo, advirtió que deberán corregir algunos aspectos antes del duelo ante Independiente: "Sabemos que tenemos que afinar algunos detalles y con eso esperamos que se nos pueda dar en estos playoffs".