El volante del Rojo expresó su ilusión de conquistar un nuevo título en el Rojo, valoró la clasificación a los octavos y destacó la fortaleza del equipo para afrontar la serie ante Argentinos Juniors.
Maxi Meza dejó en claro cuál es su principal objetivo con Independiente de cara al inicio de los playoffs del Torneo Clausura. En la previa del cruce de octavos de final con Argentinos Juniors, el volante expresó su deseo de volver a consagrarse campeón con el Rojo y reconoció que se trata de uno de los sueños que todavía tiene pendientes.
"En lo personal, tomo como principal objetivo volver a salir campeón. Es uno de los sueños que uno tiene por cumplir, que en la vuelta se me dé esto", afirmó el referente del equipo durante la conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional.
El futbolista también se mostró entusiasmado por el comienzo de las instancias decisivas y remarcó que el plantel deberá realizar un esfuerzo importante para alcanzar la meta. "Estoy entusiasmado, con muchas ganas de que sean buenas instancias finales", sostuvo.
Además, valoró que Independiente haya conseguido meterse entre los 16 mejores del campeonato, aunque reconoció que el equipo estuvo cerca de conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana. "Estuvimos muy cerca de entrar a Sudamericana. En el último partido, el rival nos complicó bastante, pero logramos uno de los primeros objetivos, que era clasificar a los playoffs", analizó.
De cara al enfrentamiento con el Bicho, Meza destacó los antecedentes positivos que consiguió Independiente fuera de Avellaneda y consideró que pueden representar un impulso anímico para afrontar la serie. "Hemos tenido buenos resultados jugando afuera y, aunque no garantiza nada, nos da un envión anímico para este partido que se viene", explicó. El Rojo terminó séptimo en la Zona A, con 23 puntos, y visitará a Argentinos, segundo de la Zona B, este sábado desde las 17.
Por otra parte, el volante valoró la concentración que mantuvo el plantel durante las últimas semanas, pese a las dificultades que atraviesa la institución. "El equipo está muy bien. Logramos el primer objetivo: clasificarnos a los playoffs", expresó. Y agregó: "Hoy todos los clubes sufren problemas externos a lo futbolístico, así que quiero valorar al equipo, que estas dos semanas no perdió el foco y estuvo concentrado en este partido". El ganador del cruce se enfrentará en cuartos de final al vencedor de Vélez y Belgrano.
Del lado de Argentinos Juniors, Brayan Cortés también transmitió su ilusión de cara al comienzo de los playoffs y destacó el recorrido que realizó el equipo durante la temporada. "Estamos orgullosos de lo que hicimos durante todo el año; como equipo estamos muy motivados e ilusionados para lo que viene", manifestó el arquero. Sin embargo, advirtió que deberán corregir algunos aspectos antes del duelo ante Independiente: "Sabemos que tenemos que afinar algunos detalles y con eso esperamos que se nos pueda dar en estos playoffs".
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