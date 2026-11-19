“Esperamos ganar, simplemente eso. También sabemos que el rival es difícil, es uno de los más grandes de Argentina y del continente. Pero tengo confianza en mi equipo, en mis jugadores”, expresó el técnico en diálogo con la Conmebol. Además, anticipó la postura que pretende de sus dirigidos durante la definición: “Llegamos muy bien. Estamos enfocados en hacer un partido como el que ellos están acostumbrados a hacer, disputando todas las pelotas”.