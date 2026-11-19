El entrenador argentino anticipó cómo buscará imponerse el Galo al Xeneize en Barranquilla, reconoció la jerarquía del rival y habló del difícil presente que atraviesa su equipo.
Eduardo Domínguez comenzó a palpitar la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca, que se disputará el próximo sábado en Barranquilla, y reveló cuál será el plan de su equipo para quedarse con el título. El entrenador argentino reconoció la dificultad que representa enfrentar al Xeneize, aunque expresó su confianza en el plantel del Galo para conseguir la consagración continental.
“Esperamos ganar, simplemente eso. También sabemos que el rival es difícil, es uno de los más grandes de Argentina y del continente. Pero tengo confianza en mi equipo, en mis jugadores”, expresó el técnico en diálogo con la Conmebol. Además, anticipó la postura que pretende de sus dirigidos durante la definición: “Llegamos muy bien. Estamos enfocados en hacer un partido como el que ellos están acostumbrados a hacer, disputando todas las pelotas”.
La final encontrará a Atlético Mineiro en un momento futbolístico delicado, en el acumula siete presentaciones sin victorias, con dos empates y cinco derrotas consecutivas entre la Sudamericana, el Brasileirao y la Copa de Brasil. A esa situación se sumó el malestar de los hinchas, que increparon a los jugadores a la salida de un entrenamiento y les exigieron una reacción para evitar otra frustración internacional.
Durante ese reclamo, uno de los simpatizantes lanzó una fuerte advertencia al plantel y mencionó directamente a Boca y a Leandro Paredes. “Venimos de perder cuatro finales y no puede haber una quinta. Ustedes van a enfrentar a Leandro Paredes que hizo un gol en la semi y celebró como si fuera la final”, expresó. Luego, les pidió mayor actitud para la definición: “Van a jugar contra un equipo aguerrido, si juegan como la Cenicienta no van a ganar nada”.
Para Domínguez y sus dirigidos, el partido también representa una oportunidad de revancha después de la final perdida ante Lanús en la edición anterior de la Copa Sudamericana. En aquella definición, Atlético Mineiro cayó por penales en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, y ahora buscará cambiar la historia frente a Boca. El equipo brasileño tendrá la posibilidad de dejar atrás su complicada actualidad y conseguir un título que le permita cerrar el año con una alegría.
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