El proceso comenzará en febrero de 2027 y tendrá otros 30 acusados, entre exdirigentes, integrantes de la barra brava y efectivos policiales.

La Justicia avanzará contra Daniel Passarella por presuntas irregularidades durante su presidencia en River. El expresidente deberá sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral que comenzará el 15 de febrero de 2027 y en el que se expone a una condena de hasta 12 años de prisión.