El proceso comenzará en febrero de 2027 y tendrá otros 30 acusados, entre exdirigentes, integrantes de la barra brava y efectivos policiales.
La Justicia avanzará contra Daniel Passarella por presuntas irregularidades durante su presidencia en River. El expresidente deberá sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral que comenzará el 15 de febrero de 2027 y en el que se expone a una condena de hasta 12 años de prisión.
El proceso, que se inició en 2012, estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 11 de la Capital Federal. Junto al exmandatario millonario habrá otros 30 imputados, entre los que figuran antiguos dirigentes de la institución, integrantes de Los Borrachos del Tablón y efectivos de la Policía.
Las acusaciones contra el exdefensor incluyen administración fraudulenta, defraudaciones reiteradas contra el club e instigación a la formación de grupos violentos durante su gestión, que se extendió entre 2009 y 2013.
Entre las maniobras que serán examinadas aparecen el presunto desvío de dinero de las arcas de la institución, operaciones económicas irregulares vinculadas con transferencias de futbolistas y la supuesta reventa de aproximadamente 1.500 entradas por partido.
La etapa judicial llega más de una década después de una de las presidencias más controvertidas de la historia de River, que tuvo como episodio más doloroso el descenso a la B Nacional en 2011 y el posterior regreso a Primera División, concretado al año siguiente.
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