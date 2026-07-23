Lanús le ganó a Cienciano y dio un paso firme hacia los octavos de la Sudamericana

El Granate se impuso 2 a 0 al conjunto peruano como local en la ida de los playoffs y llegará con una buena ventaja a la revancha en Perú, donde buscará sellar la clasificación.
Lanús derrotó 2-0 a Cienciano en la Fortaleza por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana y quedó bien encaminado rumbo a los octavos de final. El equipo de Mauricio Pellegrino fue superior durante gran parte del encuentro y sacó ventaja gracias a los goles de Franco Watson en el primer tiempo y Ramiro Carrera en el cierre del partido.
El Granate dominó desde el inicio y hasta le anularon un gol por posición adelantada antes de abrir el marcador. Tras controlar el desarrollo y generar las mejores situaciones, encontró el 1-0 a los 35' con una recuperación en la mitad de la cancha, un centro de Lucas Besozzi y la definición de Watson. En el complemento, Lanús mantuvo el protagonismo, aunque sufrió la expulsión de Besozzi a los 17 minutos por una dura infracción que fue revisada por el VAR.
Pese a jugar con un hombre menos durante buena parte del segundo tiempo, el conjunto argentino sostuvo el control del partido y casi no pasó sobresaltos. Sobre el final, un remate de Matías Sepúlveda provocó un rebote del arquero Italo Espinoza que Carrera aprovechó para empujar la pelota al gol y ampliar la diferencia. Antes del cierre, hubo preocupación por un fuerte choque de cabezas entre Allan Wlk y Maximiliano Amondarain, aunque ambos futbolistas pudieron continuar en el campo.
Con este resultado, Lanús viajará a Perú con una ventaja importante para afrontar la revancha, que se disputará el próximo miércoles en Cusco. El ganador de la serie avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que espera Botafogo.
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