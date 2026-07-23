Lanús le ganó a Cienciano y dio un paso firme hacia los octavos de la Sudamericana

El Granate dominó desde el inicio y hasta le anularon un gol por posición adelantada antes de abrir el marcador. Tras controlar el desarrollo y generar las mejores situaciones, encontró el 1-0 a los 35' con una recuperación en la mitad de la cancha, un centro de Lucas Besozzi y la definición de Watson. En el complemento, Lanús mantuvo el protagonismo, aunque sufrió la expulsión de Besozzi a los 17 minutos por una dura infracción que fue revisada por el VAR.