Las bombas de Juan Fernando Quintero: "No soy prioridad para el entrenador"

Además, Quintero remarcó que no se sintió pieza clave de River en este semestre. "Todos sabemos que los últimos seis meses no fui influyente en la alineación ni en las formas del Chacho. Ya está. No pasa nada", dijo. Y remató: "Si yo hubiera sido prioridad, a los dos días me llama y estoy".

Quintero analiza propuestas para salir de River. "Voy a volver al club. Seguramente analizaremos todo. Con Enzo Francescoli tengo muy buena relación, es alguien a quien quiero y respeto. Es con la persona que me siento en confianza. Quiero llegar bien el 30 y solucionar las cosas", concluyó.