Las bombas de Juan Fernando Quintero: "No soy prioridad para el entrenador"

El volante colombiano, que se tomó licencia hasta fin de mes, expresó: "Estoy viendo la mejor situación para mí y el club".
Tras disputar el Mundial 2026 con Colombia y en medio de su licencia por cuestiones personales que se extenderá hasta fin de mes, Juan Fernando Quintero tiró muchas bombas sobre su presente y futuro en River: de "no soy prioridad para el entrenador" a "estoy viendo la mejor situación para mí y el club".
"Me dieron unos días de más por situaciones personales. No me gusta hablarlo, es de mi familia. A raíz de eso, esperando la mejor decisión. Las personas que me representan lo están haciendo", explicó Quintero, quien era titular indiscutido con Marcelo Gallardo y su situación cambió rotundamente con el arribo de Eduardo Coudet.
"Siempre he acatado las normas y he respetado las decisiones. Con el Chacho no tuve la mejor continuidad. En la final jugué 5 minutos. Todo está claro. Acá no hay misterios: son formas en las que juega y sus conceptos futbolísticos. Yo, como se lo dije una vez, voy a respetar las decisiones que toma. De mi parte nunca voy a decir cosas", agregó en una entrevista en ESPN.
"Seguramente no soy prioridad para él. Como persona, tengo la mejor. Lo respeto. Futbolísticamente, pensamos realmente diferente. Tampoco es problema. Hoy es el entrenador de River, tiene su mérito, su respeto y ya está. Yo nunca le falté el respeto a nadie. Todos tenemos situaciones diferente, en momentos de la vida y el fútbol", destacó.
Además, Quintero remarcó que no se sintió pieza clave de River en este semestre. "Todos sabemos que los últimos seis meses no fui influyente en la alineación ni en las formas del Chacho. Ya está. No pasa nada", dijo. Y remató: "Si yo hubiera sido prioridad, a los dos días me llama y estoy".
Quintero analiza propuestas para salir de River. "Voy a volver al club. Seguramente analizaremos todo. Con Enzo Francescoli tengo muy buena relación, es alguien a quien quiero y respeto. Es con la persona que me siento en confianza. Quiero llegar bien el 30 y solucionar las cosas", concluyó.
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