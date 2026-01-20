"El no es definitivo": Di María ratificó su adiós a la Selección

El “Fideo” atraviesa el inicio del torneo local enfocado en su presente con Central y con la ilusión puesta en una buena temporada 2026, que incluye el desafío de la Copa Libertadores. En ese contexto, remarcó que su despedida de la Selección se dio en el punto más alto de su carrera, tras haber sido protagonista decisivo en los títulos más importantes. Con goles en finales y actuaciones determinantes, Di María sostuvo que su decisión fue tomada con plena convicción y no cambiará, más allá de su nivel futbolístico actual.

Durante la entrevista con Telefe, el rosarino también recordó una anécdota con Diego Armando Maradona en el Mundial 2010, en medio de las críticas y la presión. Según contó, el Diez le dijo a su familia: “Cuanto más lo puteen, más va a jugar”. Años después, Di María le agradeció ese respaldo y le dedicó los goles en la final de la Copa América 2021 y en la final del Mundial de Qatar 2022, dos hitos que sellaron su consagración definitiva con la camiseta argentina.

di maria messi El Fideo totalmente emocionado abrazando a Leo.

Más allá de lo estrictamente deportivo, Di María repasó su historia personal y el impacto que su carrera tuvo en su familia. Recordó que cuando surgió la chance de ir al Benfica pidió viajar con todos y destacó la posibilidad de haber cambiado la vida de su padre, que trabajaba desde muy temprano en una carbonería. También habló de su experiencia con la terapia y de cómo ese proceso lo ayudó a manejar la presión externa: “Gracias al psicólogo entendí que los de afuera son de palo”.

El delantero compartió detalles de su vida cotidiana, sus afectos y su presente. Mientras disfruta esta etapa, dejó un mensaje claro: la Selección argentina ya es "un capítulo cerrado" y que está contento con lo logrado. Por otra parte, recordemos que Rosario Central con Di María a la cabeza, jugará la fecha 1 del Torneo Apertura como local en el Gigante de Arroyito, recibiendo a Belgrano de Córdoba el próximo sábado a las 22.00 horas.