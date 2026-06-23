Argelia le ganó a Jordania y Argentina se aseguró el primer puesto

Con este resultado, Argelia alcanzó los tres puntos y mantiene vivas sus chances de clasificación, en una definición que promete ser ajustada hasta la última jornada. Jordania, en cambio, quedó sin unidades y comprometida, obligada a un cierre perfecto y a depender de otros resultados para aspirar a seguir en competencia.

El Grupo J queda así completamente abierto en la pelea por el segundo puesto, mientras que Argentina ya se aseguró el primer lugar con una campaña ideal en sus primeras presentaciones.