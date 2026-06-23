Argelia le ganó a Jordania y Argentina se aseguró el primer puesto

Jordania quedó eliminado al perder 1-2 ante Argelia y, con este resultado, la Selección Argentina ya se sabe que clasifica primera en el Grupo J y esperará por el segundo del Grupo H.
Argelia logró una victoria clave por 2-1 ante Jordania en el cierre de la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un encuentro disputado en el Levi’s Stadium de San Francisco que tuvo impacto directo en la clasificación de la zona. El triunfo del conjunto africano no solo le permitió sumar sus primeros tres puntos en el certamen, sino que además terminó por asegurar el liderazgo de Argentina en el grupo, tras su triunfo previo por 2-0 frente a Austria.
El partido comenzó con sorpresa: Jordania golpeó primero en la primera etapa gracias a una jugada rápida que terminó con la definición de Nizar Al Rashdan, quien aprovechó una desatención defensiva para poner el 1-0 parcial. Durante gran parte del primer tiempo, el equipo asiático se mostró sólido y ordenado, logrando incomodar a una Argelia que no encontraba fluidez en los últimos metros.
Sin embargo, el complemento mostró un cambio de ritmo. Argelia adelantó líneas, ganó presencia en el mediocampo y empezó a generar peligro constante. La reacción llegó a través de Nadhir Benbouali, que igualó el marcador con un cabezazo tras un tiro de esquina. El impulso anímico fue determinante y, poco después, Amine Gouiri terminó de dar vuelta el resultado con una definición dentro del área tras una jugada colectiva.
Con este resultado, Argelia alcanzó los tres puntos y mantiene vivas sus chances de clasificación, en una definición que promete ser ajustada hasta la última jornada. Jordania, en cambio, quedó sin unidades y comprometida, obligada a un cierre perfecto y a depender de otros resultados para aspirar a seguir en competencia.
El Grupo J queda así completamente abierto en la pelea por el segundo puesto, mientras que Argentina ya se aseguró el primer lugar con una campaña ideal en sus primeras presentaciones.
comentar