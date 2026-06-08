Argelia llegó a Estados Unidos y se prepara para el debut con Argentina en el Mundial: "Le ganaremos a Messi"

Otro de los que se pronunció en la llegada a tierra americana fue Riyad Mahrez, capitán del equipo: “Lo afrontaremos como a cualquier otro partido. Todavía tenemos una semana para prepararnos adecuadamente, pero ya estamos listos". aseguró sin acrecentar el peso de la Selección Argentina. Sin embargo, asumió el nivel con respecto a otros rivales: "La verdad no sé si hay tantas expectativas, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera para que en nuestro país estén orgullosos”.

Luego de aterrizar y ser bienvenidos con una intensa lluvia, la selección de Argelia se aloja en la Universidad de Kansas, ciudad en al que también hace base la Albiceleste y donde se juega el partido entre ambos. Fueron recibidos por muchos fanáticos argelinos con banderas e instrumentos en apoyo a su selección, que vuelve a una competencia de este calibre después de la última participación en Brasil 2014.