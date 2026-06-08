Argelia llegó a Estados Unidos y se prepara para el debut con Argentina en el Mundial: "Le ganaremos a Messi"

El primer rival del campeón del mundo en la fase de grupos ya está instalado en Kansas y se mostraron confiados para lo que viene.
Argelia será la primera selección a la que se enfrente Argentina en una nueva batalla por la Copa del Mundo, por la primera fecha del grupo C. El mal recuerdo con los debuts sigue latente por aquella derrota con Arabia Saudita en Qatar 2022. El objetivo es repetir la hazaña pero no empezar con el pie izquierdo en la primera fase. Del otro lado está el país africano, que ya se instaló en Estados Unidos y no que no se achica en lo que será su quinta participación mundialista.
En medio del tumulto del aterrizaje, uno de los que tomó la palabra fue Ibrahim Maza, figura del conjunto argelino, y se mostró con sólida confianza para lo que será el cruce con el último campeón del mundo. "Le ganaremos a Messi, si Dios quiere. Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante”, expresó ante los medios.
Sin menospreciar el nivel e historia del rival, ratificó la seguridad de Argelia para pelear por los partidos definitorios, con el capitán argentino entre ceja y ceja: “Ellos provocan mucho, pero tenemos que ponerle ganas al partido, jugar con cabeza y ver qué pasa. Si Dios quiere lo haremos bien y le ganaremos a Messi”. El mediocampista tiene 20 años y juega en Bayer Leverkusen.
Otro de los que se pronunció en la llegada a tierra americana fue Riyad Mahrez, capitán del equipo: “Lo afrontaremos como a cualquier otro partido. Todavía tenemos una semana para prepararnos adecuadamente, pero ya estamos listos". aseguró sin acrecentar el peso de la Selección Argentina. Sin embargo, asumió el nivel con respecto a otros rivales: "La verdad no sé si hay tantas expectativas, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera para que en nuestro país estén orgullosos”.
Luego de aterrizar y ser bienvenidos con una intensa lluvia, la selección de Argelia se aloja en la Universidad de Kansas, ciudad en al que también hace base la Albiceleste y donde se juega el partido entre ambos. Fueron recibidos por muchos fanáticos argelinos con banderas e instrumentos en apoyo a su selección, que vuelve a una competencia de este calibre después de la última participación en Brasil 2014.