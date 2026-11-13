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Argentina empata con Uruguay en el primer partido de la era post Messi

La selección de Scaloni afronta un amistoso ante la Celeste por la fecha FIFA, en una noche especial que marcará el comienzo de una nueva etapa para el combinado nacional tras la salida del astro rosarino.

La Selección Argentina recibe a Uruguay en la Bombonera, por el primer amistoso correspondiente a la doble fecha FIFA de noviembre. Lionel Scaloni ya definió el equipo para el clásico rioplatense, que tendrá a Gerónimo Rulli como titular y capitán ante la ausencia de Emiliano Martínez, quien continúa con la recuperación de la fractura de mandíbula sufrida en octubre. Además, Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada integrarán el ataque y conformarán el primer tridente de la era post Messi.

Segundo tiempo en marcha en la Bombonera

Cambio en Argentina: ingresa Soulé en lugar de Palacios

Final del primer tiempo: Argentina y Uruguay empatan 0-0

33': La Selección iguala sin goles en un partido friccionado

7': Julián Álvarez tuvo el primer tiro de Argentina

Ya juegan Argentina y Uruguay por el amistoso internacional

Sonó el himno nacional en la Bombonera

La formación de Argentina

Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Nico Paz y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

La formación de Uruguay

Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Giorgian De Arrascaeta; Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio, Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.

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