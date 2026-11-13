Argentina empata con Uruguay en el primer partido de la era post Messi

La selección de Scaloni afronta un amistoso ante la Celeste por la fecha FIFA, en una noche especial que marcará el comienzo de una nueva etapa para el combinado nacional tras la salida del astro rosarino.

La Selección Argentina recibe a Uruguay en la Bombonera, por el primer amistoso correspondiente a la doble fecha FIFA de noviembre. Lionel Scaloni ya definió el equipo para el clásico rioplatense, que tendrá a Gerónimo Rulli como titular y capitán ante la ausencia de Emiliano Martínez, quien continúa con la recuperación de la fractura de mandíbula sufrida en octubre. Además, Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada integrarán el ataque y conformarán el primer tridente de la era post Messi.