Argentina golea a Zambia en su última prueba en el país antes del Mundial

Con goles de Julián Álvarez, Lionel Messi y Nicolás Otamendi, el equipo dirigido por Lionel Scaloni le gana 3 a 0 al combinado africano en La Bombonera en su despedida de la gente.

Argentina vence 3 a 0 a Zambia en La Bombonera en su última prueba en el país antes de ir por el bicampeonato en el Mundial 2026. Julián Álvarez marcó el gol a los tres minutos de juego después de un centro raso de Lionel Messi. Antes de ir al descanso, la Pulga amplió el marcador con un gran remate cruzado dentro del área y en el complemento Nicolás Otamendi transformó el triunfo en goleada con un tanto de penal.