El choque de Argentina y España por la Finalissima tiene una posible fecha

El encuentro entre los campeones de América y Europa, suspendido en marzo por el conflicto en Medio Oriente, podría reprogramarse en una ventana FIFA antes de fin de año.
La Finalissima entre Argentina y España, suspendida este año por los conflictos bélicos en Medio Oriente, podría disputarse antes de fin de año. La nueva fecha que comenzó a tomar fuerza se ubica entre el 9 y el 17 de noviembre, durante una ventana FIFA, con el estadio Lusail de Qatar como sede principal. De concretarse, la Selección tendría una rápida revancha frente al equipo que la venció en la final del Mundial 2026.
La principal dificultad sigue siendo el calendario de España. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente tiene programados dos partidos de la UEFA Nations League en esa misma ventana, frente a República Checa e Inglaterra, por lo que una de las alternativas sería que la UEFA reprograme esos encuentros para abrir un espacio para la Finalissima.
Otra posibilidad que se analiza es disputar el partido entre fines de septiembre y comienzos de octubre, aunque en ese período la Roja también tiene compromisos por la Liga de Naciones. Si ninguna de las opciones prospera, el encuentro podría postergarse directamente para 2027, una situación que abriría otro interrogante: ¿Scaloni será el DT en la definición? El DT, cuyo contrato con la Selección finaliza el 31 de diciembre de 2026, puso en duda su continuidad.
La organización ya había intentado mantener el partido este año con distintas alternativas de sede y fecha. Entre las propuestas figuraron jugar en el estadio Santiago Bernabéu, disputar una serie de ida y vuelta entre Madrid y Buenos Aires, o trasladar el encuentro al Estadio Olímpico de Roma. Sin embargo, ninguna de las opciones logró el consenso entre la UEFA y la AFA, por lo que el encuentro terminó suspendido.
Mientras no existe una confirmación oficial, las negociaciones continúan abiertas entre las federaciones y los organismos organizadores. El objetivo es encontrar una fecha compatible con el calendario internacional para que finalmente se dispute un partido que enfrentará a los campeones de la Copa América y la Eurocopa y que, además, ofrecería una rápida revancha para la Selección Argentina tras la final del Mundial.
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