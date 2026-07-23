El choque de Argentina y España por la Finalissima tiene una posible fecha

Argentina defenderá el título que ganó en 2022 frente a Italia, mientras España busca su primer trofeo en la Finalissima.

Otra posibilidad que se analiza es disputar el partido entre fines de septiembre y comienzos de octubre, aunque en ese período la Roja también tiene compromisos por la Liga de Naciones. Si ninguna de las opciones prospera, el encuentro podría postergarse directamente para 2027, una situación que abriría otro interrogante: ¿Scaloni será el DT en la definición? El DT, cuyo contrato con la Selección finaliza el 31 de diciembre de 2026, puso en duda su continuidad.