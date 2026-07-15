Lautaro Martínez: "Soñé con hacer este gol"

El delantero de la Selección Argentina manifestó su emoción luego del marcar el tanto de la victoria ante Inglaterra en el Mundial 2026.
El delantero de la Selección Argentina Lautaro Martínez aseguró que “es muy fuerte” haber vencido a Inglaterra por 2 a 1 y jugar otra vez la final de un Mundial y dijo que es un hombre que “disfruta de la vida”.
“La verdad es muy fuerte todo esto”, empezó diciendo en declaraciones televisivas a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas emocionado y desbordado por la emoción de la victoria que depositó al equipo argentino en la final el Mundial 2026.
Además, indicó: “La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol. Cuando me fui a Racing, mi vieja que jamás dejó de tener mi cama y eso para mí vale más que un gol o una final”.
“Tengo mis dos hijos que me cambiaron la vida, bajé un cambio y disfruto de todo esto. Hoy soy un hombre que disfruta de la vida”, expresó.
En tanto, manifestó: “Lo soñé, le dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol. A Facu Medina le dije que iba a entrar y que iba a hacer un gol para ganar. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho”.
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