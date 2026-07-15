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Lautaro Martínez: "Soñé con hacer este gol"

El delantero de la Selección Argentina manifestó su emoción luego del marcar el tanto de la victoria ante Inglaterra en el Mundial 2026.

El delantero de la Selección Argentina Lautaro Martínez aseguró que “es muy fuerte” haber vencido a Inglaterra por 2 a 1 y jugar otra vez la final de un Mundial y dijo que es un hombre que “disfruta de la vida”.

“La verdad es muy fuerte todo esto”, empezó diciendo en declaraciones televisivas a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas emocionado y desbordado por la emoción de la victoria que depositó al equipo argentino en la final el Mundial 2026.

“Tengo mis dos hijos que me cambiaron la vida, bajé un cambio y disfruto de todo esto. Hoy soy un hombre que disfruta de la vida”, expresó.

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