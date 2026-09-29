Sigue el escándalo: el duro informe de Darío Herrera y el festejo polémico de Central

Y, casi al mismo tiempo, el plantel de Central tuvo un repudiable festejo del título debido a la presencia de un ataud con foto y a nombre de Juan Sebastián Verón. Los fanáticos del Canalla se congregaron en el Monumento a la Bandera y ahí dijo presente el plantel, que abordó un micro descapotado y celebró eufóricamente con el trofeo obtenido como también otras conquistas previas del club, como la Copa Conmebol 1995 y Copa de la Liga Profesional 2023.

Y entre los festejos se destacó la presencia de un ataud de cartón pintado de color rojo en manos de Marco Ruben y luego de Franco Ibarra, el cual decía "E de LP - Q.E.P.D. - Verón". Además, hubo una muñeca inflable con los colores de Newell's, siendo éstos dos repudiables gestos en medio de la celebración auriazul.