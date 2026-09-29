Sigue el escándalo: el duro informe de Darío Herrera y el festejo polémico de Central

La polémica y caliente definición de la Supercopa Internacional sigue dando que hablar a tres días del partido: el árbitro aseguró que Verón le dijo barbaridades y el Canalla tuvo una celebración desmedida.
Sigue el escándalo de la Supercopa Internacional: Darío Herrera presentó un durísimo informe a la AFA acusando a Juan Sebastián Verón de fuertes dichos hacía su persona y Rosario Central tuvo un festejo desmedido en donde los jugadores sostuvieron un ataud a nombre del presidente del Pincha.
"Comenzó el tumulto entre jugadores y los cuerpos técnicos. Que ingresó Juan Sebastián Verón a la cancha "quien comenzó a agredir verbalmente a todo el equipo arbitral —pero en especial a mi persona— diciéndonos: 'Hijos de re mil puta, hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de puta, hay que matarlos a todos', además de muchísimos insultos más", expresó en el informe.
"Ante esta situación, la seguridad policial y varios colaboradores de su club intentaron frenarlo, dado que él quería avanzar hacia nosotros con el objetivo de agredirnos físicamente, algo que no llegó a concretarse. Asimismo, dicho presidente incitó a la violencia verbal al señor Marcos Alberto Angeleri y al señor Pascual Caiella, quienes también nos insultaron diciéndonos: 'Hijos de remil puta, los vamos a matar, seca nucas de la AFA, corruptos' y muchísimos insultos más. Por su parte, estos colaboradores también tuvieron que ser separados por la fuerza policial", agregó.
El fuerte diálogo entre Verón y Herrera en el campo de juego tras el partido. Foto: José Gómez.
Y, casi al mismo tiempo, el plantel de Central tuvo un repudiable festejo del título debido a la presencia de un ataud con foto y a nombre de Juan Sebastián Verón. Los fanáticos del Canalla se congregaron en el Monumento a la Bandera y ahí dijo presente el plantel, que abordó un micro descapotado y celebró eufóricamente con el trofeo obtenido como también otras conquistas previas del club, como la Copa Conmebol 1995 y Copa de la Liga Profesional 2023.
Y entre los festejos se destacó la presencia de un ataud de cartón pintado de color rojo en manos de Marco Ruben y luego de Franco Ibarra, el cual decía "E de LP - Q.E.P.D. - Verón". Además, hubo una muñeca inflable con los colores de Newell's, siendo éstos dos repudiables gestos en medio de la celebración auriazul.
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