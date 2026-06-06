Alemania, Inglaterra y Portugal ganaron con lo justo ante rivales de menor nivel

Los teutones vencieron por 2 a 1 a Estados Unidos, los ingleses por 1 a 0 a Nueva Zelanda y los portugueses por 2 a 1 a Chile en la jornada de amistosos previos a la Copa del Mundo.
Tras el empate de España con Irak y la derrota de Francia con Costa de Marfil, Alemania, Inglaterra y Portugal, otras tres selecciones que aspiran a ganar la Copa del Mundo, ganaron con lo justo ante rivales menores en sus amistosos de este sábado previo a la máxima cita.
Alemania abrió el marcador ante Estados Unidos a los dos minutos de juego con un gol de Kai Havertz, quien cabeceó en el área chica después de un envío de un tiro libre cercano. Sin embargo, uno de los equipos anfitriones del Mundial, encontró la igualdad a los 37 minutos con una bomba de Antonee Robinson. Los germanos terminarían imponiéndose con nuevo gol, de Leroy Sané, promediando el complemento.
Por su parte, Inglaterra superó 1 a 0 al humilde Nueva Zelanda, que venía de ser bailado y aplastado por 4 a 0 por Haití. Harry Kane, en el tiempo de descuento del primer tiempo, marcó el único gol del partido. El delantero peinó el balón en el área para clavar el balón contra un palo del arquero neozelandés.
Por último, Portugal venció 2 a 1 a un Chile sin Mundial. Los lusos, con Cristiano Ronaldo desde el arranque, necesitaron 58 minutos para romper el 0 a 0 del marcador con un gol Gonçalo Guedes tras una gran habilitación de Rubén Neves. Minutos más tarde, Bruno Fernández amplió la diferencia y Lucas Cepeda descontó en una de las últimas jugadas. Rafael Leao e Iván Román se fueron expulsados antes del descanso como protagonistas de una batalla campal.
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