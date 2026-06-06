Alemania, Inglaterra y Portugal ganaron con lo justo ante rivales de menor nivel

Alemania abrió el marcador ante Estados Unidos a los dos minutos de juego con un gol de Kai Havertz, quien cabeceó en el área chica después de un envío de un tiro libre cercano. Sin embargo, uno de los equipos anfitriones del Mundial, encontró la igualdad a los 37 minutos con una bomba de Antonee Robinson. Los germanos terminarían imponiéndose con nuevo gol, de Leroy Sané, promediando el complemento.