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Argentina ya va por el bicampeonato y la cuarta estrella ante España

El combinado europeo domina el balón y ya avisó con un remate de Lamine Yamal, que fue atajado por el Dibu Martínez.

"Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo". Se paraliza el país, que vuelve a estar unido sin ninguna grieta, todos subidos a la Scaloneta con el mismo sueño. Argentina va por el bicampeonato y la cuarta estrella ante España este domingo, desde las 16, en el Metlife Stadium de Nueva York. El equipo busca defender el título obtenido en Qatar 2022 y convertirse en el tercer bicampeón de la historia del certamen tras la Italia de 1930 y 1934 y la Brasil de 1958 y 1962.

Datos del partido

Hora: 16.00

TV: TV Pública, Telefé, TyC Sports, DSports

Estadio: Metlife Stadium (Nueva York)

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Edición Nro. 15739

 

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