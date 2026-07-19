Argentina ya va por el bicampeonato y la cuarta estrella ante España

"Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo". Se paraliza el país, que vuelve a estar unido sin ninguna grieta, todos subidos a la Scaloneta con el mismo sueño. Argentina va por el bicampeonato y la cuarta estrella ante España este domingo, desde las 16, en el Metlife Stadium de Nueva York. El equipo busca defender el título obtenido en Qatar 2022 y convertirse en el tercer bicampeón de la historia del certamen tras la Italia de 1930 y 1934 y la Brasil de 1958 y 1962.