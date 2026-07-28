Copa Sudamericana: Tigre sufrió y perdió con Nacional pero clasificó a octavos

El equipo uruguayo salió decidido a revertir la serie y golpeó rápidamente. A los 10 minutos, Maximiliano Gómez aprovechó un error en la salida de Pity Martínez, recuperó la pelota y definió con un remate cruzado para abrir el marcador. Nacional mantuvo la presión y a los 33' amplió la ventaja con un tanto de Maximiliano Silvera, quien conectó un centro desde la derecha. El gol fue anulado por fuera de juego en primera instancia, pero el VAR corrigió la decisión y validó el 2-0 que volvió a ilusionar a la visita.