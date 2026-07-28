Copa Sudamericana: Tigre sufrió y perdió con Nacional pero clasificó a octavos

Pese a ganar 3 a 0 en la ida en Montevideo, el Matador se encontró 2 a 0 abajo con el Bolso en el inicio de la vuelta en Victoria y terminó cayendo 2 a 1 logrando avanzar de ronda.
Tigre se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana pese a perder 2 a 1 con Nacional de Uruguay en Victoria. El conjunto argentino sufrió más de la cuenta ante la reacción del Bolso, pero el 3-0 obtenido en el partido de ida fue suficiente para imponerse por 4-2 en el resultado global y asegurar el pase a la siguiente ronda.
El equipo uruguayo salió decidido a revertir la serie y golpeó rápidamente. A los 10 minutos, Maximiliano Gómez aprovechó un error en la salida de Pity Martínez, recuperó la pelota y definió con un remate cruzado para abrir el marcador. Nacional mantuvo la presión y a los 33' amplió la ventaja con un tanto de Maximiliano Silvera, quien conectó un centro desde la derecha. El gol fue anulado por fuera de juego en primera instancia, pero el VAR corrigió la decisión y validó el 2-0 que volvió a ilusionar a la visita.
En el complemento, Tigre reaccionó y logró recuperar el control del encuentro, generó varias situaciones de peligro y encontró el descuento gracias a Ignacio Russo, que recibió una asistencia de Nahuel Benegas. El 9 definió ante Alexis Martín Arias y marcó el 1-2 que volvió a darle tranquilidad al equipo de Victoria y terminó de sentenciar la eliminatoria.
Con la ventaja construida en Uruguay, Tigre administró el cierre del partido y consiguió el objetivo de avanzar a los octavos de final, donde enfrentará a Montevideo City Torque. Nacional, en cambio, quedó eliminado pese a la victoria en Buenos Aires, ya que no pudo revertir la amplia diferencia que había sufrido en el encuentro de ida.
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