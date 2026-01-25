Video: las atajadas del Dibu Martínez en el triunfo de Aston Villa en la Premier League

En primer lugar, el Dibu le tapó con los pies un remate cercano a Sandro Tonali, quien había armado una gran jugada individual, pero se encontró con el arquero argentino, que minutos después se volvió a lucir para mantener en el arco en cero y así sumar otra valla invicta.

Como si fuera poco, después el arquero voló sobre su palo derecho y sacó con la mano una pelota muy difícil tras un cabezazo de Lewis Miley. Dos intervenciones que valieron como goles y que le permitieron al Aston Villa sostener la ventaja en un partido difícil que se terminó llevando por 2 a 0 en el marcador.

Esta gran actuación del Dibu se da en medio de los rumores sobre un posible interés del Inter de Italia por contratarlo. Más allá de aparecer en el mercado de pases, el 1 se mantiene enfocado y responde con actuaciones de alto nivel a cinco meses del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Unai Emery contó también con la presencia de Emiliano Buendía, que abrió el marcador con un golazo desde afuera del área. El mediapunta argentino, que regresó a mediados de 2025 tras su paso por el Bayer Leverkusen, sacó un derechazo letal que se clavó contra el palo derecho de Nick Pope, dejando sin chances al arquero inglés.

Buendía, que fue reemplazado a los 75 minutos por Lucas Digne, alcanzó los 17 goles en 127 partidos con la camiseta de Aston Villa y suma 62 goles en 379 encuentros a lo largo de su carrera profesional.