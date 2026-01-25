Boca debutó en el Torneo Apertura con un triunfo ante Riestra en La Bombonera

Más allá de contar con bajas importantes, el Xeneize realizó un buen partido -sin tampoco brillar- ante Riestra y logró el objetivo de sumar los tres puntos ante un rival que fue duro como suele serlo. Si bien se notó la ausencia de Miguel Merentiel por lesión que obligó al reemplazo de Lucas Janson, quien no era titular hace casi un mes, el equipo de Úbeda logró golpear y ser una fortaleza para defender el resultado.

Boca dominó la posesión de balón pero le costó ser certero en el área rival: tuvo 19 disparos pero solo cuatro fueron al arco. De hecho, no pudo romper el 0-0 del marcador en el primer tiempo más allá de contar con cuatro ocasiones de gol: cabezazo desviado de Di Lollo, atajadas de Arce a frentazos de Belmonte y Di Lollo y un centro-tiro de Lautaro Blanco que dejó al arquero mirando y dio en el travesaño.

Embed

Y, en un complemento con poquísima acción, Boca encontró el gol de la victoria: ejecución magistral de Leandro Paredes desde el córner y cabezazo de Di Lollo para superar la resistencia de Arce. Un gol sorpresivo cuando no pasaba nada en el encuentro.

Tras el tanto, el equipo de Úbeda decidió replegarse y defendió bien el resultado, sufriendo solo en una ocasión: Mariano Bracamonte sacó un buen remate de primera de tres dedos que despejó Agustín Marchesín con una gran volada para mandar el balón al córner.

Con este triunfo, Boca inició con el pie derecho en la Zona A del Torneo Apertura y ahora afrontará un difícil encuentro contra Estudiantes en La Plata, a desarrollarse este miércoles desde las 22.15 en UNO. Por su parte, Riestra buscará su primera victoria en el campeonato este jueves, a partir de las 17, ante Defensa y Justicia.