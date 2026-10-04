Argentinos Juniors se impuso ante Tigre y es líder de la Zona B del Clausura

Gutiérrez probó desde afuera del área y clavó el balón contra el palo derecho a los cinco minutos de juego para el delirio del DAM. Minutos después, Santiago López, delantero de Tigre, sacó un derechazo desde afuera y, por el desvío de Gonzalo Siri y el palo, se mantuvo el 1-0 en el marcador. También, a los 39', el visitante se perdió el empate cuando Dómina quedó mano a mano y su tiro se fue cerca de uno de los palos.