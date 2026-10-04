Argentinos Juniors se impuso ante Tigre y es líder de la Zona B del Clausura

El Bicho superó por 2 a 1 al Matador en La Paternal, quedó en lo más alto de su zona del campeonato y sigue prendido en la lucha del título de la anual.
Argentinos Juniors se impuso 2 a 1 ante Tigre en el Diego Armando Maradona, es líder de la Zona B del Torneo Clausura en soledad y sigue prendido en la lucha del título de la tabla anual. Kevin Gutiérrez y Gastón Verón marcaron para el Bicho, mientras que Jerónimo Domina anotó para el Matador.
Gutiérrez probó desde afuera del área y clavó el balón contra el palo derecho a los cinco minutos de juego para el delirio del DAM. Minutos después, Santiago López, delantero de Tigre, sacó un derechazo desde afuera y, por el desvío de Gonzalo Siri y el palo, se mantuvo el 1-0 en el marcador. También, a los 39', el visitante se perdió el empate cuando Dómina quedó mano a mano y su tiro se fue cerca de uno de los palos.
Tras esa reacción de Tigre, el duelo prosiguió con el cumplimiento de una máxima: "Los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro". Argentinos volvió a golpear a los 42' con un gran cabezazo de Gastón Verón tras un centro desde la derecha de Sebastián Prieto. Y, en el tiempo extra del primer tiempo, el local tuvo el 3-0 de penal pero Siri le detuvo el remate a Saralegui.
El equipo de Nicolás Diez no pudo liquidar la historia y terminó sufriendo ante el descuento de Dómina a los 11 minutos del complemento a través de una bomba cruzada al ángulo inatajable. De hecho, el visitante fue claramente más y contó con varias ocasiones para lograr la igualdad que terminó mereciendo pero no consiguió en La Paternal.
Con este triunfo, Argentinos quedó líder de la Zona B del Clausura con 21 puntos y en la anual quedó escolta -junto a Boca- con 50 unidades, a dos del puntero Independiente Rivadavia, en una gran disputa por ser Campeón de Liga 2026. Por su parte, Tigre sigue fuera de los puestos de playoffs con 12 unidades.
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