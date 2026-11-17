El ente del fútbol mundial sancionó al Bicho en la previa de los octavos del Torneo Clausura. La explicación de Cristian Malaspina, mandamás de la institución de La Paternal.
Sorpresa: Argentinos Juniors fue inhibido por la FIFA y no podrá incorporar refuerzos por tres mercados de pases. El ente del fútbol mundial, presidido por Gianni Infantino, sancionó al Bicho en la previa de los octavos de final del Torneo Clausura.
“La inhibición existe, llegó, pero cancelamos la deuda y ya está, vamos a poder incorporar. Es algo que suele pasar, fue por un reclamo de Nacional de Montevideo por Kevin Gutiérrez. Pagamos y se levanta”, explicó Malaspina, mandamás de la institución, a Olé.
“Esto es así, nosotros estamos reclamando deudas al Mineiro (juega la final de la Sudamericana con Boca) y a Fortaleza. Nos deben más de un millón de dólares”, agregó Malaspina. La sanción llegó en un momento delicado para el club, que actualmente está atravesando dificultades para cumplir con sus obligaciones salariales.
A pesar del duro presente económico que vive el club, el plantel se entrenó este martes en la previa al duelo del sábado en el Estadio Diego Armando Maradona frente a Independiente por los octavos de final del Clausura, tras quedarse en la punta de ser Campeón de Liga al pelear la Tabla Anual hasta el final.
Con la sanción a Argentinos Juniors, son 10 los clubes de la AFA inhibidos por la FIFA. Entre ellos, aparecen algunos de Primera División como Huracán, Atlético Tucumán, Banfield e Independiente.
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