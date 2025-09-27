Argentinos Juniors superó a Aldosivi y se metió en zona de clasificación

En un partido que le costó más de lo esperado, el equipo dirigido por Nicolás Diez recién abrió el marcador a los 30 minutos del segundo tiempo después de que Giuliano Cerato empujó el balón en su propio arco tras un centro de Alan Lescano, quien recibió en el área tras un fantástico pase bombeado de Hernán López Múñoz.

Minutos después, el sobrino nieto de Diego Armando Maradona, fundamental en el primer gol, anotó el segundo para el 2-0 final en Mar del Plata: aprovechó un balón suelto que quedó dentro del área rival tras una buena atajada de Jorge Carranza a Lautaro Giaccone.

Con este triunfo, Argentinos Juniors quedó séptimo con 14 puntos, a tres del puntero Unión (17), al menos hasta que juegue Barracas Central, que tiene 15 con un partido menos. Por la próxima fecha, el Bicho recibirá este viernes, desde las 21.15, ante Central Córdoba.

Por su parte, Aldosivi sigue sin levantar cabeza, está último en la Zona A con apenas tres unidades y muy complicado con el objetivo de mantener la categoría. El Tiburón está último en la tabla anual (con 18 puntos) y también en la de los promedios (0,692).