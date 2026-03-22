Argentinos Juniors homenajeó a socios desaparecidos durante la dictadura

En el estadio Diego Armando Maradona, el club descubrió una placa conmemorativa, incorporó un nuevo carnet histórico a su museo y realizó el reconocimiento junto a familiares de las víctimas.
Argentinos Juniors realizó un homenaje a sus socios desaparecidos durante la última dictadura militar con un acto en el estadio Diego Armando Maradona, donde se descubrió una nueva placa conmemorativa y se recordó a ocho víctimas vinculadas al club. La ceremonia se llevó a cabo el viernes pasado con la presencia de familiares, dirigentes y socios.
Durante el evento también se presentó el carnet de socio de José Feldman, uno de los desaparecidos, que fue entregado por su familia y pasará a formar parte del museo del club en La Paternal. Con esta incorporación, ya son siete los carnets preservados por la institución como parte del espacio de memoria que funciona en la sede de la calle Gavilán.
La nueva placa incluye los nombres de Néstor Sammartino, Ernesto Szerszewiz, Guillermo Moralli, Gregorio Nachman, Raymundo Gleyzer, Horacio Moreira, Américo Marchetti y José Feldman. Del acto participó el presidente Cristian Malaspina junto a familiares de los socios recordados, en una ceremonia de carácter íntimo realizada dentro del estadio.
El homenaje se enmarca en las actividades que distintos clubes llevan adelante en la previa del 24 de marzo, fecha en la que se recuerda el golpe de Estado de 1976. Argentinos Juniors también anunció que en el próximo partido ante Platense el capitán del equipo, Alan Lescano, usará un brazalete con la frase “Memoria, Verdad y Justicia”, consigna histórica vinculada al reclamo por los desaparecidos.
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