Argentinos Juniors le ganó el clásico a Platense de manera agónica en La Paternal

Con un gol de penal de Alan Lescano a los ¡105 minutos!, el Bicho se impuso 1 a 0 al Tense en el derby correspondiente a la doceava fecha del Torneo Apertura.
Argentinos Juniors le ganó 1 a 0 a Platense en una nueva edición del clásico con un gol de penal de Alan Lescano ¡a los 105 minutos! para desatar la locura en La Paternal. Con este triunfo, el Bicho se metió en los puestos de playoffs de la Zona B del Torneo Apertura incluso con dos partidos menos que los rivales.
Argentinos Juniors, que apostó al dominio del balón, fue claramente superior a Platense, dispuesto al contraataque, en el primer tiempo. Matías Borgogno sacó a puro reflejo un tiro libre ejecutado por Nicolás Oroz a los siete minutos. Después, el propio Oroz tuvo un tiro que chocó en un palo y el 1 de Platense se volvió a lucir frente a un remate de Iván Morales.
Además, Lescano mandó el balón arriba del travesaño desde una posición privilegiada desde el área y, minutos después, le pasó lo mismo a Hernán López Muñoz. El local generó muchas situaciones pero falló en la definición, un clásico del ciclo de Nicolás Diez que merece mejores resultados por su juego. Un tiro libre de Franco Zapiola despejado por Cortés fue la única clara del visitante más allá de algunos contraataques que no terminaron incomodando al arquero.
Argentinos no logró sostener en el complemento el ritmo futbolístico avasallador del primer tiempo, pero siguió siendo levemente superior a su rival aunque generando poquitas ocasiones. Juan Gauto contra todo el mundo en un contraataque estuvo cerca de golpear a los 40 minutos del complemento pero chocó con el arquero y toda la defensa local después de lograr desequilibrar y llevar peligro.
El final fue muy emocionante: Argentinos mandó un centro, Borgogno salió mal y el local no pudo empujar el balón a la red porque llegó primero el despeje visitante. Y, en el último minuto de los nueve agregados, hubo penal para Argentinos Juniors: Leonardo Heredia bajó a Lautaro Giaccone y, después del llamado del VAR, el árbitro volvió a ver la jugada y sancionó la pena máxima.
Alan Lescano tomó el balón, abrió el pie, el arquero fue hacía el otro lado y le dio el clásico a Argentinos Juniors. Con este triunfazo, el Bicho quedó octavo en su zona del campeonato, en puestos de playoffs. Por su parte, Platense está noveno en la suya, aspirando a en las próximas jornadas también estar entre los primeros ochos.
comentar