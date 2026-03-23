Argentinos Juniors le ganó el clásico a Platense de manera agónica en La Paternal

El final fue muy emocionante: Argentinos mandó un centro, Borgogno salió mal y el local no pudo empujar el balón a la red porque llegó primero el despeje visitante. Y, en el último minuto de los nueve agregados, hubo penal para Argentinos Juniors: Leonardo Heredia bajó a Lautaro Giaccone y, después del llamado del VAR, el árbitro volvió a ver la jugada y sancionó la pena máxima.

Alan Lescano tomó el balón, abrió el pie, el arquero fue hacía el otro lado y le dio el clásico a Argentinos Juniors. Con este triunfazo, el Bicho quedó octavo en su zona del campeonato, en puestos de playoffs. Por su parte, Platense está noveno en la suya, aspirando a en las próximas jornadas también estar entre los primeros ochos.